Обещанные для Украины ракеты Storm Shadow могут достать до Белгорода

Под удар Storm Shadow могут попасть Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Орёл и Ростов-на-Дону. В зоне досягаемости оказалась и Беларусь, в частности, её столица Минск. Российскую территорию при этом защищают современные ракетные комплексы, в том числе ЗРК С-400.