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Published Сегодня, 07:33

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Обещанные для Украины ракеты Storm Shadow могут достать до Белгорода

22 февраля 2023, 07:33
Фото: Минобороны РФ
Белгород и ряд других городов попали в зону досягаемости ракет Storm Shadow, которые Украине пообещал поставить премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщают «Брянские новости».
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СВО

Ракеты Storm Shadow, которые британский премьер-министр Риши Сунак обещает предоставить Украине, могут достать до Белгорода. Дальность этого оружия составляет 250 км.

Под удар Storm Shadow могут попасть Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Орёл и Ростов-на-Дону. В зоне досягаемости оказалась и Беларусь, в частности, её столица Минск. Российскую территорию при этом защищают современные ракетные комплексы, в том числе ЗРК С-400.

Накануне стало известно, что над Белгородской областью сбили снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У». Это произошло в районах населённых пунктов Большетроицкое и Караичное в Шебекинском горокруге.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Брянск#СВО#Спецоперация#Ракеты#Поставки
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