Обещанные для Украины ракеты Storm Shadow могут достать до Белгорода

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Ракеты Storm Shadow, которые британский премьер-министр Риши Сунак обещает предоставить Украине, могут достать до Белгорода. Дальность этого оружия составляет 250 км.
Под удар Storm Shadow могут попасть Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Орёл и Ростов-на-Дону. В зоне досягаемости оказалась и Беларусь, в частности, её столица Минск. Российскую территорию при этом защищают современные ракетные комплексы, в том числе ЗРК С-400.
Накануне стало известно, что над Белгородской областью сбили снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У». Это произошло в районах населённых пунктов Большетроицкое и Караичное в Шебекинском горокруге.