ПВО сбили ракету над Белгородской областью

Posted Вчера, 20:17
Published Вчера, 20:17
Modified Вчера, 20:19
Updated Вчера, 20:19
ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область — украинскую ракету сбили над Ивнянским районом. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, однако это предварительная информация. Последствия на земле пока неизвестны — оперативные службы уже на месте, уточняют этот вопрос.
Напомним, 14 февраля Белгородская область попала под обстрел пять раз за день. СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия получали жители двух районов.