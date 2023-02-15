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Posted Вчера, 20:17

Published Вчера, 20:17

Modified Вчера, 20:19

Updated Вчера, 20:19

ПВО сбили ракету над Белгородской областью

15 февраля 2023, 20:17
Фото: Bel.ru
Система ПВО сработала в Ивнянском районе, сообщил Вячеслав Гладков. Последствия на земле уточняются.
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СВО

ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область — украинскую ракету сбили над Ивнянским районом. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, однако это предварительная информация. Последствия на земле пока неизвестны — оперативные службы уже на месте, уточняют этот вопрос.

Напомним, 14 февраля Белгородская область попала под обстрел пять раз за день. СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия получали жители двух районов.

Как в Белгородской области готовят укрытия от обстрелов
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#Ася Дугнист#Обстрел ВСУ#Сбитая ракета#Система ПВО#Происшествия#СВО#Белгородская область#Ивнянский район#Вячеслав Гладков
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