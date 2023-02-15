ПВО сбили ракету над Белгородской областью

ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область — украинскую ракету сбили над Ивнянским районом. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, однако это предварительная информация. Последствия на земле пока неизвестны — оперативные службы уже на месте, уточняют этот вопрос.