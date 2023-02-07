Вячеслав Гладков рассказал об опасности дальнобойных ракет для Старого Оскола

Гладков на это ответил, что нужно меньше смотреть телевизор, особенно те программы, после которых действительно тяжело заснуть. По словам губернатора, власти постоянно мониторят ситуацию и находятся на постоянной связи с Министерством обороны и всеми силовыми структурами.