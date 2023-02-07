Вячеслав Гладков рассказал об опасности дальнобойных ракет для Старого Оскола

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Вопрос прозвучал 7 февраля в прямом эфире «10 вопросов губернатору».
По телевидению говорят, что при поставке дальнобойного оружия и снарядов Старый Оскол попадает в «красную зону» обстрела. Какие меры будут предприняты в отношении детей? Тревожно очень от этих сюжетов по телевидению.
Анна, белгородка
Гладков на это ответил, что нужно меньше смотреть телевизор, особенно те программы, после которых действительно тяжело заснуть. По словам губернатора, власти постоянно мониторят ситуацию и находятся на постоянной связи с Министерством обороны и всеми силовыми структурами.
В случае, если будет ухудшение обстановки, конечно, никто рисковать людьми не будет, в первую очередь детьми. Сразу информацию будем доводить. Пока информации по ухудшению ситуации в Старом Осколе у меня нет. И я надеюсь, что не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 6 февраля в Сети появилась карта фейковых ударов ВСУ по российским городам. На неё попали Белгород, Брянск и Курск. Основана карта на расстоянии, которое способны преодолеть дальнобойные снаряды GLSDB, которые в скором времени должны поставить Украине. Их дальность составляет порядка 110 км.