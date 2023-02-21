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Путин высказался о поставках дальнобойных западных систем на Украину

21 февраля 2023, 09:40
Фото: 1MI
В ходе послания Владимира Путина Федеральному Собранию президент высказался о попытках Запада переломить ход боевых действий и их планах по наращиванию военных поставок на Украину.

По словам Путина, украинский режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран.

Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Я не буду детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем — чем больше дальнобойных западных систем будет поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно. Элита Запада не скрывает своих целей — нанести России «стратегическое поражение». Что это значит для нас? Это значит покончить с нами раз и навсегда. Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так всё это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать.
Владимир Путин

Путин также подчеркнул, что Запад не отдает отчёт, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому «ведут против нас всё более агрессивные информационные атаки, а целью выбирают молодых людей».

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