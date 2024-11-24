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Posted 24 ноября, 12:02

Published 24 ноября, 12:02

Modified 24 ноября, 12:02

Updated 24 ноября, 12:02

МКД в белгородском Шебекино начали затягивать сетками против дронов

В Белгородской области придумали, как защитить дома от беспилотников

24 ноября 2024, 12:02
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино». МКД в белгородском Шебекино начали затягивать сетками против дронов

В белгородском Шебекино дом обтянули сеткой от дронов

Сюжет
Приграничье
О таком решении ранее просили сами местные жители. Один из подрядчиков пообещал, что обтянет сеткой 10 домов в Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сработает этот способ защиты или нет, покажет время.

В Белгородской области дома начали обтягивать специальными сетками от дронов. Эксперимент проводят в Шебекино: город, как и весь округ, часто подвергается атакам БПЛА.

На одном из домов сетка уже появилась. Один из подрядчиков пообещал, что затянет сеткой 10 домов.

Telegram-канал «ШО Шебекино» показал, как выглядит приспособление.

Губернатор Вячеслав Гладков накануне уточнил, что материал, из которого сделаны сетки, «нестандартный», но «подходящий для этих целей».

С просьбой о том, чтобы защитить дома от дронов, шебекинцы обращались не раз. Однако не все оценили инициативу с сетками. Одни подсчитали, что понадобится слишком много материала для всего приграничья (не только для многоквартирных, но и частных домов), другие же уверены, что лучший способ защитить людей — отселить их.

Впрочем, и сам губернатор во время пресс-конференции 20 ноября заявил, что защита МКД сетками — недолговечная мера, так как в зимнее время они могут забиться снегом и оборваться от тяжести.

Видео: Telegram-канал «ШО Шебекино». МКД в белгородском Шебекино начали затягивать сетками против дронов
Белгородцы предложили вариант защиты домов от атак дронов. Оценили ли чиновники?
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