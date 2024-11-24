В Белгородской области придумали, как защитить дома от беспилотников

Posted 24 ноября, 12:02
Published 24 ноября, 12:02
Modified 24 ноября, 12:02
Updated 24 ноября, 12:02
В Белгородской области дома начали обтягивать специальными сетками от дронов. Эксперимент проводят в Шебекино: город, как и весь округ, часто подвергается атакам БПЛА.
На одном из домов сетка уже появилась. Один из подрядчиков пообещал, что затянет сеткой 10 домов.
Telegram-канал «ШО Шебекино» показал, как выглядит приспособление.
Губернатор Вячеслав Гладков накануне уточнил, что материал, из которого сделаны сетки, «нестандартный», но «подходящий для этих целей».
С просьбой о том, чтобы защитить дома от дронов, шебекинцы обращались не раз. Однако не все оценили инициативу с сетками. Одни подсчитали, что понадобится слишком много материала для всего приграничья (не только для многоквартирных, но и частных домов), другие же уверены, что лучший способ защитить людей — отселить их.
Впрочем, и сам губернатор во время пресс-конференции 20 ноября заявил, что защита МКД сетками — недолговечная мера, так как в зимнее время они могут забиться снегом и оборваться от тяжести.