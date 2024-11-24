В Белгородской области придумали, как защитить дома от беспилотников

С просьбой о том, чтобы защитить дома от дронов, шебекинцы обращались не раз. Однако не все оценили инициативу с сетками. Одни подсчитали, что понадобится слишком много материала для всего приграничья (не только для многоквартирных, но и частных домов), другие же уверены, что лучший способ защитить людей — отселить их.