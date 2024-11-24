А смысл? Белгородцев удивил запрет на смотровой площадке у памятника князю Владимиру

Posted 24 ноября, 08:00
Published 24 ноября, 08:00
Modified 24 ноября, 08:00
Updated 24 ноября, 08:00
Горожанин во время вечерней прогулки по Белгороду заметил, что проход на смотровую площадку у памятника князю Владимиру оказался закрытым. При этом раньше ограничений не было, а на месте не обнаружилось никаких поясняющих табличек.
Как пояснил мэр Валентин Демидов, проход на смотровую площадку на Харгоре закрывают по ночам. По словам градоначальника, делают это в целях безопасности.
Однако белгородец пояснил, что доступ на площадку был закрыт уже вечером — в районе 20:20.
«Смысл в смотровой площадке для города, если нельзя полюбоваться им ночью? Днём на 256 оттенков серого смотреть не очень интересно», — считает горожанин.
Кроме того, по его словам, некоторых других прохожих ограничения не сильно смущали: они просто «перемахнули через этот маленький заборчик».
Рядом со смотровой площадкой ремонтируют надземный пешеходный переход. Ранее на работы выделили свыше 7,6 млн рублей. Изначально ремонт планировали завершить в конце октября, но не получилось — теперь сроки перенесли на начало декабря. Как пояснили в мэрии, причиной задержки стали найденные дополнительные дефекты, которые не учли в первоначальном проекте ремонта.