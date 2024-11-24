А смысл? Белгородцев удивил запрет на смотровой площадке у памятника князю Владимиру

В Белгороде решили закрывать на ночь площадку у памятника князю Владимиру

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Белгородец во время вечерней прогулки заметил, что проход на смотровую площадку на Харгоре закрыт. Мэр Валентин Демидов ответил, что доступ ограничивают на ночь. В то же время горожанин утверждает, что был там вечером и что других прохожих это не останавливало.