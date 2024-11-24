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Posted 24 ноября, 08:00

Published 24 ноября, 08:00

Modified 24 ноября, 08:00

Updated 24 ноября, 08:00

Перекрытый вход на смотровую площадку у памятника князю Владимиру в Белгороде

А смысл? Белгородцев удивил запрет на смотровой площадке у памятника князю Владимиру

24 ноября 2024, 08:00
Фото: Сергей Немцев. Страница губернатора Вячеслава Гладкова в ВК. Перекрытый вход на смотровую площадку у памятника князю Владимиру в Белгороде

В Белгороде решили закрывать на ночь площадку у памятника князю Владимиру

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Новости Белгорода
Белгородец во время вечерней прогулки заметил, что проход на смотровую площадку на Харгоре закрыт. Мэр Валентин Демидов ответил, что доступ ограничивают на ночь. В то же время горожанин утверждает, что был там вечером и что других прохожих это не останавливало.

Горожанин во время вечерней прогулки по Белгороду заметил, что проход на смотровую площадку у памятника князю Владимиру оказался закрытым. При этом раньше ограничений не было, а на месте не обнаружилось никаких поясняющих табличек.

Как пояснил мэр Валентин Демидов, проход на смотровую площадку на Харгоре закрывают по ночам. По словам градоначальника, делают это в целях безопасности.

Однако белгородец пояснил, что доступ на площадку был закрыт уже вечером — в районе 20:20.

«Смысл в смотровой площадке для города, если нельзя полюбоваться им ночью? Днём на 256 оттенков серого смотреть не очень интересно», — считает горожанин.

Кроме того, по его словам, некоторых других прохожих ограничения не сильно смущали: они просто «перемахнули через этот маленький заборчик».

Рядом со смотровой площадкой ремонтируют надземный пешеходный переход. Ранее на работы выделили свыше 7,6 млн рублей. Изначально ремонт планировали завершить в конце октября, но не получилось — теперь сроки перенесли на начало декабря. Как пояснили в мэрии, причиной задержки стали найденные дополнительные дефекты, которые не учли в первоначальном проекте ремонта.

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