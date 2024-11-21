ТОП-5 имён для мальчиков, которыми москвичи называют детей: какое выбрали бы вы?

В этом году родители в Москве чаще всего называли своих сыновей Михаил, Александр, Лев, Максим и Марк. Эти имена не только красивые и звучные, но и имеют богатую историю и глубокий смысл. Особенно выделяются редкие и необычные имена Лев и Марк, которые всё чаще становятся выбором современных семей.