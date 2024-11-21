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Posted 21 ноября, 10:05

Published 21 ноября, 10:05

Modified 21 ноября, 10:05

Updated 21 ноября, 10:05

ТОП-5 имён для мальчиков, которыми москвичи называют детей: какое выбрали бы вы?

ТОП-5 имён для мальчиков, которыми москвичи называют детей: какое выбрали бы вы?

21 ноября 2024, 10:05
Фото: 1MI.
На информационно-аналитическом портале ЗАГС представлены самые популярные мужские имена, которые выбирают родители в Москве для своих новорождённых детей.

В этом году родители в Москве чаще всего называли своих сыновей Михаил, Александр, Лев, Максим и Марк. Эти имена не только красивые и звучные, но и имеют богатую историю и глубокий смысл. Особенно выделяются редкие и необычные имена Лев и Марк, которые всё чаще становятся выбором современных семей.

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Михаил

Имя Михаил имеет древнееврейское происхождение и переводится как «Кто как Бог» или «Божественный». В христианской традиции Михаил — архангел, защитник веры и поборник справедливости. Это имя символизирует силу, честность и духовность. Михаилы, как правило, обладают мягким характером, но при этом уверены в своих силах и способны защищать своих близких.

Александр

Александр — имя греческого происхождения, от слов ἀλέξω (алексо, «защищать») и ἀνήρ (анер, «мужчина, человек»), что означает «защитник людей». Имя стало популярным благодаря Александру Македонскому и вошло в мировую историю как символ мужества, лидерства и побед. Александр — универсальное имя, которое подчеркивает силу характера, умение быть опорой для окружающих и природное обаяние.

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Лев

Лев — редкое и звучное имя с латинскими и греческими корнями, означающее «лев», символ царственной силы, благородства и отваги. В христианской традиции оно ассоциируется со Святым Львом, римским папой, который был известен своей мудростью. Левы часто проявляют решительность, харизму и лидерские качества. Это имя выбирают родители, желающие подчеркнуть уникальность и силу характера своего сына.

Максим

Имя Максим произошло от латинского Maximus, что означает «величайший». Оно символизирует стремление к высотам, лидерство и уверенность. В русской культуре Максимы воспринимаются как энергичные и целеустремлённые люди, которые легко находят общий язык с окружающими.

Марк

Марк — ещё одно редкое и стильное имя, которое становится всё более востребованным. Его происхождение связано с древнеримским именем Marcus, которое ассоциируется с богом войны Марсом. Имя Марк символизирует решительность, смелость и умение добиваться целей. В христианской традиции это имя связано с Евангелистом Марком, что добавляет ему духовного значения. Марки часто выделяются среди сверстников своим аналитическим умом и самостоятельностью.

Фото: 1MI
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