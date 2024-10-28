bel.ru
ГлавноеВсе новости

Новорожденные

Выбрать дату
2024
Не путать с Данилом: это имя для дочки или внучки вам наверняка понравится
Необычное имя для новорождённой — Даная. Это одно из самых уникальных женских имён в России. Откуда оно произошло и что означает? Рассказываем.
28 октября, 15:33
Может ли мужчина уйти в декрет?
Российское законодательство, в частности Трудовой кодекс РФ, гарантирует право на отпуск по уходу за ребёнком не только матери, но и отцу, а также другим близким родственникам, если это необходимо.
25 октября, 16:10
В многодетной семье из Белгородской области родился пятнадцатый ребёнок
Многодетным семьям в Белгородской области уделяется особое внимание: с сентября 2024 года для них организована новая мера поддержки — единовременная выплата на детей. Губернатор Вячеслав Гладков поздравил и поблагодарил большие семьи за их вклад в будущее региона.
9 октября, 06:38
В апреле в Белгородской области родилось более 700 детей
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также озвучил, сколько детей появилось на свет в регионе с начала года.
18 мая, 10:46
2023
В Белгородской области 12 новорождённых умерли в роддомах с начала года
В период с 2018 по 2022 год в регионе умерли 258 младенцев. При этом статистика смертности снижается, пишет «Открытый Белгород» со ссылкой на данные областного минздрава.
12 августа 2023, 09:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика