Какая уж тут рождаемость? Папы и мамы в России стареют с каждым годом

Posted 31 октября, 17:20
Published 31 октября, 17:20
Modified 31 октября, 17:22
Updated 31 октября, 17:22
Согласно статистике, за последние четыре года возраст людей, ставших родителями, увеличился. Причём средний возраст матери по-прежнему немного выше, чем возраст отца. Эта тенденция сохраняется уже несколько лет.
В этом году средний возраст матери — 29,8 года, а отца — 29,2. В 2023 году средний возраст матери составлял 29,7 года, отца — 29,2 года. В 2022 году — 29,6 года у матерей и 28,8 у отцов. В 2021 году матери были в среднем 29,4 года, а отцы — 28,7 года.
Рождаемость в стране остаётся на стабильном уровне. За 10 месяцев 2024 года в России родилось 1 780 645 детей. Из них 15 241 случаев рождения двойни. В 2023 году было зарегистрировано 1 922 173 малышей (включая 16 356 рождений двойняшек), в 2022 году — 1 475 418 новорожденных и 15 670 случаев двойняшек.
Отметим, что смертность в России в этом году, как и в прошлом, выше, чем рождаемость в 1,5-2,7 раза в зависимости от субъекта. Эти данные недавно опубликовал Росстат.