Какая уж тут рождаемость? Папы и мамы в России стареют с каждым годом

В этом году средний возраст матери — 29,8 года, а отца — 29,2. В 2023 году средний возраст матери составлял 29,7 года, отца — 29,2 года. В 2022 году — 29,6 года у матерей и 28,8 у отцов. В 2021 году матери были в среднем 29,4 года, а отцы — 28,7 года.