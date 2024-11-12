Дети и развод: как помочь ребёнку пройти через испытания

Ребенок может беспокоиться о том, что изменится в его жизни — где он будет жить, когда сможет видеться с каждым из родителей. Объясните, что некоторые вещи действительно будут другими, но при этом часть привычных вещей останется неизменной. Например, ребенок все так же будет ходить в ту же школу, дружить с теми же друзьями и заниматься любимыми делами. Предложите ему задавать любые вопросы о предстоящих изменениях и обещайте честно отвечать на них.