Как стать хорошей матерью: взгляд психолога Ольги Крутовой

Posted 8 ноября, 06:31
Published 8 ноября, 06:31
Modified 8 ноября, 06:33
Updated 8 ноября, 06:33
Психолог Ольга Крутова подчеркивает, что материнский инстинкт не существует в том виде, как его представляют. Мать должна найти себя в этой роли, и для этого ей нужно время. В какой-то момент женщина начинает осознавать, что она не просто носительница жизни, но и фигура, которая влияет на будущее ребенка, и именно в этот момент начинается путь к осознанию себя как матери.
Стать хорошей матерью невозможно по единообразному шаблону. Это долгий путь осознания своей уникальности и принятия своей роли. Материнство — это не идеальный образ, а живая, многогранная реальность, полная сложностей и радостей. Важно, чтобы в этот процесс женщина не была одна, чтобы рядом были те, кто поддержит, поймёт и поможет найти свой собственный путь.
В прошлом женщине было проще учиться материнству — она наблюдала за матерями и бабушками, училась у старших. Но в современном мире все иначе. Женщина должна быть успешной карьеристкой, хозяйкой, любящей матерью и страстной женой, а при этом не терять внешнего вида, быть веселой и доброй. Этот список обязанностей, в котором каждый пункт кажется несоразмерно завышенным, на самом деле формирует ложное представление о том, что женщина должна делать всё и сразу, а главное — делать это в одиночку.
Ольга Крутова, анализируя свой опыт, отмечает: быть хорошей матерью — не значит соответствовать всем этим стандартам. Материнство требует не жертвенности ради всех, а умения находить баланс между собственными потребностями и нуждами ребёнка.
Многие женщины ищут ресурсы в вещах, которые кажутся сиюминутными — это ванна, тортик или уединение. Но психолог уверена, что настоящий ресурс — это поддержка близкого человека, чаще всего — женщины. Вспоминает момент из своего опыта: когда её первая дочь была маленькой, она столкнулась с тем, что её ожидания относительно материнства не совпали с реальностью. Ожидая помощи от старшей родственницы, она получила совет, который сначала показался ей неприязненным, но именно в этот момент Крутова осознала, что нужно не просто полагаться на помощь, но и научиться просить ту поддержку, которая ей действительно необходима.
Крутова указывает на важность женской поддержки в процессе становления матерью. Эта поддержка не обязательно должна исходить от матери, хотя идеальный вариант — это когда старшая женщина, опытная мать, может поддержать свою дочь в трудные моменты. Главное, чтобы эта поддержка позволяла женщине почувствовать, что она достаточно хороша, что её усилия имеют значение.
Здесь важен момент осознания, что каждая женщина уникальна, и сравнивать себя с идеализированными образами — это не только неверно, но и разрушительно. Ольга Крутова обращает внимание на то, как легко потерять себя в сравнении с теми, кто кажется «счастливыми мамами» на страницах в социальных сетях или в книгах. На деле же материнство гораздо сложнее и многограннее, чем показывают эти образы.
Важно, чтобы женщина приняла свою неповторимость. Осознание себя, своих возможностей и ограничений позволяет перестать стремиться к идеалу и сосредоточиться на том, чтобы быть достаточно хорошей матерью. Иногда этот путь очень долгий, но он стоит того. Мудрые слова из психотерапевтической практики Крутовой: «Достаточно хорошая мать — это та, которая чуть лучше, чем её собственная».
Не сравнивать себя с другими и не стремиться к несоразмерным идеалам — это главный шаг к тому, чтобы материнство приносило удовольствие. Оно не должно быть идеальным, оно должно быть настоящим, живым. И главное — нужно научиться любить и ценить себя на этом пути.
Чтобы быть хорошей матерью, женщине нужно помнить о себе. Это не означает эгоизм, а скорее — осознание того, что физическое и эмоциональное здоровье матери напрямую влияет на семью. Регулярный отдых, занятия, которые приносят радость и удовлетворение, а также поддержание психологического комфорта — это не только необходимо для личного благополучия, но и помогает быть более терпеливой и внимательной к детям.
Источник: b17.ru