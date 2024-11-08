Как стать хорошей матерью: взгляд психолога Ольги Крутовой

Многие женщины ищут ресурсы в вещах, которые кажутся сиюминутными — это ванна, тортик или уединение. Но психолог уверена, что настоящий ресурс — это поддержка близкого человека, чаще всего — женщины. Вспоминает момент из своего опыта: когда её первая дочь была маленькой, она столкнулась с тем, что её ожидания относительно материнства не совпали с реальностью. Ожидая помощи от старшей родственницы, она получила совет, который сначала показался ей неприязненным, но именно в этот момент Крутова осознала, что нужно не просто полагаться на помощь, но и научиться просить ту поддержку, которая ей действительно необходима.