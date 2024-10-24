Мама виновата: как дочери повторяют ошибки своих матерей

Внимательно слушать дочь, проявляя искренний интерес к её жизни и подчеркивая её положительные качества и достижения. Это помогает ребёнку сформировать здоровую самооценку и уверенность в себе. Сравнение дочери с другими, будь то сверстницы или члены семьи, может заставить её чувствовать, что её ценность зависит от выполнения внешних стандартов.