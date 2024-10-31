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Posted 31 октября, 16:58

Published 31 октября, 16:58

Modified 31 октября, 17:00

Updated 31 октября, 17:00

Как выстроить с ребёнком здоровые отношения?

Как выстроить с ребёнком здоровые отношения?

31 октября 2024, 16:58
Сюжет
Дети
Здоровые отношения с ребёнком и взрослым — это фундамент, на котором строится эмоциональное благополучие человека. Ричард Эрскин, американский психолог и создатель интегративной психотерапии, выделяет восемь базовых потребностей человека в отношениях, без которых гармоничное развитие невозможно.

Здоровые отношения с детьми и взрослыми являются основой эмоционального благополучия и развития личности. Первые шаги в мир человеческих отношений начинаются в младенчестве, когда главными фигурами в жизни ребенка становятся родители или опекуны. Если значимые взрослые не обращают внимания на потребности ребёнка, это может привести к глубокой травме, которая потом окажет влияние на его жизнь. Дети, не получая достаточного внимания и заботы, могут развить страх перед отвержением и начать стремиться угодить взрослым. Это затруднит их способность выражать собственные эмоции и потребности.

Потребности в отношениях с близкими по Ричарду Эрскину

Ричард Эрскин, психолог и автор интегративной терапии, выделяет восемь основных потребностей, которые важны для формирования здоровых отношений с близкими. Рассмотрим каждую из них и их значимость для детей.

  1. Эмоциональная и физическая безопасность

    Дети должны чувствовать себя в безопасности в своих отношениях. Дайте им возможность быть собой, без страха перед насмешками или наказанием за свои переживания. Отсутствие этой безопасности может сформировать у ребёнка недоверие к окружающим.

  2. Признание ценности и значимости

    Ребёнок должен знать, что его чувства и поступки имеют значение. Уважение к его переживаниям помогает ему развивать здоровую самооценку. Игнорирование этой потребности может привести к заниженной самооценке и чувству ненужности.

  3. Принятие от стабильного взрослого

    Для детей важно понимать, что на взрослых можно положиться. Постоянство и последовательность в отношениях создают основу доверия, что особенно важно в детстве. Это доверие позволяет детям открыто делиться своими переживаниями и обращаться за поддержкой.

  4. Взаимность и подтверждение личного опыта

    Ребёнок должен чувствовать, что его близкие понимают его, и это понимание основано на личном опыте. Когда взрослые могут сопоставить свои чувства с переживаниями ребенка, он чувствует себя более принятым и ценным.

  5. Самоопределение

    Дети должны осознавать свою уникальность и знать, что их индивидуальность уважается. Это позволяет им развивать уверенность в себе и своих качествах.

  6. Влияние на других

    Важно, чтобы ребёнок понимал, что его голос имеет значение. Это не означает, что он может манипулировать окружающими, а скорее, что он может выражать свои желания и потребности, и они будут услышаны.

  7. Инициатива со стороны родителей

    Для построения крепких связей важно, чтобы инициатива в общении исходила как от детей, так и от родителей. Взрослые должны быть заинтересованы в активном взаимодействии и общении. Это укрепит доверие.

  8. Выражение любви

    Дети должны иметь возможность открыто выражать свою любовь и заботу. Важно, чтобы их чувства ценились и принимались такими, какие они есть, вне зависимости от обстоятельств.

К чему приведёт игнорирование потребностей ребёнка?

Невозможность видеть и учитывать потребности ребенка может привести к негативным последствиям. Дети, лишенные поддержки и понимания, могут замыкаться в себе, проявлять агрессию или даже саботировать правила. Они могут испытывать трудности в общении и не понимать своих эмоций. Важно, чтобы взрослые научились распознавать эти потребности, даже если дети не могут выразить их словами.


Источник: mel.fm

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