Как выстроить с ребёнком здоровые отношения?

Posted 31 октября, 16:58
Published 31 октября, 16:58
Modified 31 октября, 17:00
Updated 31 октября, 17:00
Здоровые отношения с детьми и взрослыми являются основой эмоционального благополучия и развития личности. Первые шаги в мир человеческих отношений начинаются в младенчестве, когда главными фигурами в жизни ребенка становятся родители или опекуны. Если значимые взрослые не обращают внимания на потребности ребёнка, это может привести к глубокой травме, которая потом окажет влияние на его жизнь. Дети, не получая достаточного внимания и заботы, могут развить страх перед отвержением и начать стремиться угодить взрослым. Это затруднит их способность выражать собственные эмоции и потребности.
Ричард Эрскин, психолог и автор интегративной терапии, выделяет восемь основных потребностей, которые важны для формирования здоровых отношений с близкими. Рассмотрим каждую из них и их значимость для детей.
Эмоциональная и физическая безопасность
Дети должны чувствовать себя в безопасности в своих отношениях. Дайте им возможность быть собой, без страха перед насмешками или наказанием за свои переживания. Отсутствие этой безопасности может сформировать у ребёнка недоверие к окружающим.
Признание ценности и значимости
Ребёнок должен знать, что его чувства и поступки имеют значение. Уважение к его переживаниям помогает ему развивать здоровую самооценку. Игнорирование этой потребности может привести к заниженной самооценке и чувству ненужности.
Принятие от стабильного взрослого
Для детей важно понимать, что на взрослых можно положиться. Постоянство и последовательность в отношениях создают основу доверия, что особенно важно в детстве. Это доверие позволяет детям открыто делиться своими переживаниями и обращаться за поддержкой.
Взаимность и подтверждение личного опыта
Ребёнок должен чувствовать, что его близкие понимают его, и это понимание основано на личном опыте. Когда взрослые могут сопоставить свои чувства с переживаниями ребенка, он чувствует себя более принятым и ценным.
Самоопределение
Дети должны осознавать свою уникальность и знать, что их индивидуальность уважается. Это позволяет им развивать уверенность в себе и своих качествах.
Влияние на других
Важно, чтобы ребёнок понимал, что его голос имеет значение. Это не означает, что он может манипулировать окружающими, а скорее, что он может выражать свои желания и потребности, и они будут услышаны.
Инициатива со стороны родителей
Для построения крепких связей важно, чтобы инициатива в общении исходила как от детей, так и от родителей. Взрослые должны быть заинтересованы в активном взаимодействии и общении. Это укрепит доверие.
Выражение любви
Дети должны иметь возможность открыто выражать свою любовь и заботу. Важно, чтобы их чувства ценились и принимались такими, какие они есть, вне зависимости от обстоятельств.
Невозможность видеть и учитывать потребности ребенка может привести к негативным последствиям. Дети, лишенные поддержки и понимания, могут замыкаться в себе, проявлять агрессию или даже саботировать правила. Они могут испытывать трудности в общении и не понимать своих эмоций. Важно, чтобы взрослые научились распознавать эти потребности, даже если дети не могут выразить их словами.
Источник: mel.fm