Вы бы свою так не назвали? Какие имена дают дочкам москвичи

В 2024 году родители в Москве и Московской области чаще всего называли своих дочерей София, Анна, Мария, Ева и Василиса. Эти имена уже несколько лет подряд остаются в списках самых востребованных, но каждый из них имеет свою уникальную историю и значение. Родители стремятся дать детям имена, которые подчеркнут их индивидуальность, но при этом не будут слишком необычными.