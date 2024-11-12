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Posted 12 ноября, 09:50

Published 12 ноября, 09:50

Modified 12 ноября, 09:50

Updated 12 ноября, 09:50

Белгородцы переживают, что новые устройства будут показывать неточные данные

Зато дёшево: белгородцы бьют тревогу из-за закупаемых датчиков для детей-диабетиков

12 ноября 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы переживают, что новые устройства будут показывать неточные данные

Белгородцы просят пересмотреть закупку датчиков уровня глюкозы крови для детей

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Медицина
Родители белгородских детей с диабетом бьют тревогу. В 2025 году власти планируют закупить датчики для мониторинга уровня содержания глюкозы в крови, но жители утверждают, что те показывают «погоду» — то есть неточные данные. Что отвечают в минздраве?

Белгородцы с опаской относятся к закупаемым датчикам мониторинга уровня глюкозы в крови для детей-диабетиков. Жители региона переживают, что те будут передавать неточные данные.

Одна из обратившихся белгородок рассказала, что закупаемый датчик с системой Ст-202 при сахаре в крови 5,5 ммоль может показывать значение 10, а то и все 15, иногда наоборот.

«Как такому устройству можно доверить ребёнка? А если ребёнок впадет в кому от гипо- или гипергликемии, кто будет отвечать за это? <…> Как на эту закупку можно повлиять? Или минздраву плевать на детей, лишь бы закупка дешевле была?» — написала женщина.

Белгородцы попросили задуматься о целесообразности закупки и использования этих устройств и заменить их на более надёжные.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников объяснил, что товар выбирается по итогам торгов. Но между дорогим и дешёвым вариантами, которые соответствуют всем необходимым характеристикам и имеют необходимую документацию, выберут тот, что дешевле.

Министерство здравоохранения области не может закупить конкретное торговое наименование или ссылаться на отзывы о товаре. <…> На данный товар поставщиком представлены все необходимые подтверждающие документы. Отклонить данный товар при проведении торгов у министерства здравоохранения нет законных оснований.
Андрей Иконников
Так выглядят датчики, о которых идёт речьТак выглядят датчики, о которых идёт речь
Так выглядят датчики, о которых идёт речьТак выглядят датчики, о которых идёт речь
Так выглядят датчики, о которых идёт речь. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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