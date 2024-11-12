Зато дёшево: белгородцы бьют тревогу из-за закупаемых датчиков для детей-диабетиков

Posted 12 ноября, 09:50
Published 12 ноября, 09:50
Modified 12 ноября, 09:50
Updated 12 ноября, 09:50
Белгородцы с опаской относятся к закупаемым датчикам мониторинга уровня глюкозы в крови для детей-диабетиков. Жители региона переживают, что те будут передавать неточные данные.
Одна из обратившихся белгородок рассказала, что закупаемый датчик с системой Ст-202 при сахаре в крови 5,5 ммоль может показывать значение 10, а то и все 15, иногда наоборот.
«Как такому устройству можно доверить ребёнка? А если ребёнок впадет в кому от гипо- или гипергликемии, кто будет отвечать за это? <…> Как на эту закупку можно повлиять? Или минздраву плевать на детей, лишь бы закупка дешевле была?» — написала женщина.
Белгородцы попросили задуматься о целесообразности закупки и использования этих устройств и заменить их на более надёжные.
Министр здравоохранения региона Андрей Иконников объяснил, что товар выбирается по итогам торгов. Но между дорогим и дешёвым вариантами, которые соответствуют всем необходимым характеристикам и имеют необходимую документацию, выберут тот, что дешевле.
Министерство здравоохранения области не может закупить конкретное торговое наименование или ссылаться на отзывы о товаре. <…> На данный товар поставщиком представлены все необходимые подтверждающие документы. Отклонить данный товар при проведении торгов у министерства здравоохранения нет законных оснований.
Андрей Иконников