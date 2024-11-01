В поликлинике Белгорода витает неприятный запах, исходящий из канализации МКД

На обращение ответила главный врач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова. По её словам, запах наблюдается в поликлинике из-за протеканий сетей водоотведения в МКД, на первом этаже которого и находится поликлиника. Администрация медучреждения уже обращалась с жалобой в УК, но там сообщили, что смогут только периодически обрабатывать подвалы.