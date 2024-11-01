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Posted 1 ноября, 12:30

Published 1 ноября, 12:30

Modified 1 ноября, 12:32

Updated 1 ноября, 12:32

В поликлинике Белгорода витает неприятный запах, исходящий из канализации МКД

В поликлинике Белгорода витает неприятный запах, исходящий из канализации МКД

1 ноября 2024, 12:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Канализация
Белгородцы жалуются на вонь, которая уже не один день наблюдается в детской поликлинике №3. В социальных сетях они попросили исправить ситуацию. Им ответила главврач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова.

Жители Белгорода жалуются, что в здании детской поликлиники №3 присутствует сильная вонь. По словам родителей детей, запах исходит из канализации.

«Вонь начинается ещё с крыльца, тошнотворный запах канализации. Бедные медики, которые там работают и дышат этим каждый день минимум по восемь часов. Куча людей обращается за медицинской помощью с младенцами в эту антисанитарию», — написали в Сети белгородцы.

Одна женщина пояснила, что знает о строительстве нового здания поликлиники, но, несмотря на это, ждать изменения ситуации придётся ещё около полугода. Устранить же неприятные запахи жители просят уже сейчас.

На обращение ответила главный врач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова. По её словам, запах наблюдается в поликлинике из-за протеканий сетей водоотведения в МКД, на первом этаже которого и находится поликлиника. Администрация медучреждения уже обращалась с жалобой в УК, но там сообщили, что смогут только периодически обрабатывать подвалы.

Напомним, что новое здание поликлиники расположено на проспекте Богдана Хмельницкого. Сроки открытия медучреждения уже неоднократно переносили: на этот раз ввести здание в эксплуатацию планируются в первой половине 2025 года.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Канализация#Поликлиника#Белгород#Детская поликлиника#Неприятные запахи#Запахи#Ирина Кизилова
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