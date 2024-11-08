Из-за вони в поликлинике в Белгороде пришлось изменить маршрутизацию пациентов

Так, неврологи с 12 ноября будут принимать пациентов в детской поликлинике № 2. Там же с 8 ноября начнут приёмы офтальмологи. Отделение реабилитации перевели в детские поликлиники № 1, 2 и 4, а приём первого и второго участка будут осуществлять в детской поликлинике № 3 по улице Привольная, 13.