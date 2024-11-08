Из-за вони в поликлинике в Белгороде пришлось изменить маршрутизацию пациентов

Posted 8 ноября, 14:24
Published 8 ноября, 14:24
Modified 8 ноября, 14:24
Updated 8 ноября, 14:24
В начале ноября белгородцы жаловались на неприятный запах, который держится в воздухе поликлиники № 3. Исходила сильная вонь из многоквартирного дома, где прорвало канализацию. Тогда управляющую компанию просили принять необходимые меры, но её представители сообщали, что могут помочь только с периодической обработкой подвалов.
К 8 ноября проблему с запахом решить не удалось, поэтому некоторых пациентов решили принимать в других медицинских учреждениях на время технических работ, которые стартуют уже в этот понедельник, 11 ноября.
Так, неврологи с 12 ноября будут принимать пациентов в детской поликлинике № 2. Там же с 8 ноября начнут приёмы офтальмологи. Отделение реабилитации перевели в детские поликлиники № 1, 2 и 4, а приём первого и второго участка будут осуществлять в детской поликлинике № 3 по улице Привольная, 13.
«После проведения технических работ в многоквартирном доме работа вернётся в прежний режим, а в скором будущем проблема будет исключена — как раз для избежания подобных ситуаций мы планировали строительство новой поликлиники по современным стандартам, которое завершится уже в следующем году», — добавил министр.
Напомним, что ввод поликлиники № 3 в эксплуатацию неоднократно переносили. В настоящее время открытие запланировано на первую половину 2025 года.