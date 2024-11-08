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Posted 8 ноября, 14:24

Published 8 ноября, 14:24

Modified 8 ноября, 14:24

Updated 8 ноября, 14:24

Канализацию прорвало рядом с детской поликлиникой № 3

Из-за вони в поликлинике в Белгороде пришлось изменить маршрутизацию пациентов

8 ноября 2024, 14:24
Фото: 1MI. Канализацию прорвало рядом с детской поликлиникой № 3

Рядом с детской поликлиникой в Белгороде прорвало канализацию

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Медицина
Неприятный запах, распространяемый по детской поликлинике № 3, привёл к маршрутизации пациентов. Теперь некоторых юных пациентов будут принимать в других медучреждениях. Подробности сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

В начале ноября белгородцы жаловались на неприятный запах, который держится в воздухе поликлиники № 3. Исходила сильная вонь из многоквартирного дома, где прорвало канализацию. Тогда управляющую компанию просили принять необходимые меры, но её представители сообщали, что могут помочь только с периодической обработкой подвалов.

К 8 ноября проблему с запахом решить не удалось, поэтому некоторых пациентов решили принимать в других медицинских учреждениях на время технических работ, которые стартуют уже в этот понедельник, 11 ноября.

Так, неврологи с 12 ноября будут принимать пациентов в детской поликлинике № 2. Там же с 8 ноября начнут приёмы офтальмологи. Отделение реабилитации перевели в детские поликлиники № 1, 2 и 4, а приём первого и второго участка будут осуществлять в детской поликлинике № 3 по улице Привольная, 13.

«После проведения технических работ в многоквартирном доме работа вернётся в прежний режим, а в скором будущем проблема будет исключена — как раз для избежания подобных ситуаций мы планировали строительство новой поликлиники по современным стандартам, которое завершится уже в следующем году», — добавил министр.

Напомним, что ввод поликлиники № 3 в эксплуатацию неоднократно переносили. В настоящее время открытие запланировано на первую половину 2025 года.

В поликлинике Белгорода витает неприятный запах, исходящий из канализации МКД
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