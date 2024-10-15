Гладков проверил строющуюся детскую поликлинику в Белгороде

Posted 15 октября, 13:53
Published 15 октября, 13:53
Modified 15 октября, 13:55
Updated 15 октября, 13:55
Детская поликлиника №3 расположится на проспекте Богдана Хмельницкого, недалеко от остановки «Швейная фабрика». Она сможет обслуживать до 550 пациентов в смену, 50 из которых будут в стоматологических кабинетах.
В здании будет четыре этажа, его каркас уже готов: строители закончили монолитные работы и установили крышу. На данный момент выполняется установка окон, штукатурка стен и прокладка инженерных сетей, в том числе отопления и электричества. В ближайшее время планируется монтаж фасада и работы по водоснабжению и водоотведению.
Весь проект завершён более чем на 50%. Окончание строительства ожидается в первой половине 2025 года.
За последние три года в Белгородской области выделили 9,7 млрд рублей на приобретение льготных лекарств, а также 17,3 млрд рублей — на строительство и ремонт медицинских учреждений.