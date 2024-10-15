Гладков проверил строющуюся детскую поликлинику в Белгороде

В здании будет четыре этажа, его каркас уже готов: строители закончили монолитные работы и установили крышу. На данный момент выполняется установка окон, штукатурка стен и прокладка инженерных сетей, в том числе отопления и электричества. В ближайшее время планируется монтаж фасада и работы по водоснабжению и водоотведению.