Гладков предложил привлекать белгородцев к ремонту попавших под обстрелы домов

Posted 14 октября, 13:07
Published 14 октября, 13:07
Modified 14 октября, 13:17
Updated 14 октября, 13:17
Сформировать бригады из местных жителей для восстановления разрушенного жилья предложил губернатор Вячеслав Гладков. Инициативу он выдвинул на утреннем оперативном совещании 14 октября.
Глава региона в очередной раз отметил, что темпы ремонта пострадавших от атак ВСУ квартир и домов слишком низкие. На сегодняшний день в Белгородской области 6759 повреждённых объектов.
Особенно остро проблема стоит в Шебекинском муниципальном округе — там 4242 разрушенных здания. Ранее Гладков заявил, что если восстановить дома к ноябрю, когда начнутся холода, не получится, то Шебекино «надо закрывать».
На оперативном совещании в понедельник губернатор отметил, что темпы ремонта пострадавших квартир и домов недостаточны, особенно с учетом похолодания.
Ремонтные бригады из других регионов не справляются со своей задачей: им тяжело и непривычно работать в условиях постоянных обстрелов. Не то, что местным, которые знают, как «себя правильно вести в этой ситуации», считает губернатор.
«Это могут делать только свои. Считаю, надо главам формировать бригады из местных, обучать вопросам безопасности, снабжать индивидуальными средствами защиты. Другого варианта у нас нет», — заявил Гладков.