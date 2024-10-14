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Posted 14 октября, 13:07

Published 14 октября, 13:07

Modified 14 октября, 13:17

Updated 14 октября, 13:17

Последствия обстрела Белгорода

Гладков предложил привлекать белгородцев к ремонту попавших под обстрелы домов

14 октября 2024, 13:07
Фото: bel.ru
Последствия обстрела Белгорода
Сюжет
Жилье
Привлечь местных жителей к восстановлению домов и квартир, пострадавших от атак ВСУ на Белгородскую область, предложил Вячеслав Гладков. Иначе выполнить необходимый объём работ, считает губернатор, не получится. Сейчас в регионе более 6,5 тысячи таких объектов, сообщил он на оперативном совещании.

Сформировать бригады из местных жителей для восстановления разрушенного жилья предложил губернатор Вячеслав Гладков. Инициативу он выдвинул на утреннем оперативном совещании 14 октября.

Глава региона в очередной раз отметил, что темпы ремонта пострадавших от атак ВСУ квартир и домов слишком низкие. На сегодняшний день в Белгородской области 6759 повреждённых объектов.

Особенно остро проблема стоит в Шебекинском муниципальном округе — там 4242 разрушенных здания. Ранее Гладков заявил, что если восстановить дома к ноябрю, когда начнутся холода, не получится, то Шебекино «надо закрывать».

На оперативном совещании в понедельник губернатор отметил, что темпы ремонта пострадавших квартир и домов недостаточны, особенно с учетом похолодания.

Ремонтные бригады из других регионов не справляются со своей задачей: им тяжело и непривычно работать в условиях постоянных обстрелов. Не то, что местным, которые знают, как «себя правильно вести в этой ситуации», считает губернатор.

«Это могут делать только свои. Считаю, надо главам формировать бригады из местных, обучать вопросам безопасности, снабжать индивидуальными средствами защиты. Другого варианта у нас нет», — заявил Гладков.
За неделю в Шебекинском горокруге из-за обстрелов повторно пострадали 217 домов
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