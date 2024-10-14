В Белгороде ремонтируют 22 частных дома после серьёзных разрушений от обстрелов

Posted 14 октября, 07:30
Published 14 октября, 07:30
Modified 14 октября, 07:32
Updated 14 октября, 07:32
За неделю в Белгороде восстановили 367 единиц жилья, которые повреждены из-за обстрелов. Из них — 56 частных домов и 311 квартир, рассказал глава городской администрации Валентин Демидов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, уточнил у градоначальника о возможных проблемах с восстановлением жилья из-за наступающих холодов. Демидов ответил, что проблем не возникает: тепловые контуры в квартирах закрывают в первую очередь, в 22 частных домах с серьёзными повреждениями, где сейчас идут ремонты, никто не живёт.
«Нет ничего критического. Всё в плане», — отчитался мэр Белгорода.
После этого Вячеслав Гладков похвалил градоначальника за взятые темпы восстановления жилья, до этого губернатор был недоволен работой мэра.