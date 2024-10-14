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Posted 14 октября, 07:30

Published 14 октября, 07:30

Modified 14 октября, 07:32

Updated 14 октября, 07:32

В Белгороде ремонтируют 22 частных дома после серьёзных разрушений от обстрелов

В Белгороде ремонтируют 22 частных дома после серьёзных разрушений от обстрелов

14 октября 2024, 07:30
Фото: bel.ru
Сюжет
Жилье
После доклада Валентина Демидова на оперативном совещании правительства о темпах восстановления Белгорода после обстрелов Гладков задал мэру вопрос о возможных проблемах с ремонтами из-за холодов. Мэр уверил, что проблем не возникнет.

За неделю в Белгороде восстановили 367 единиц жилья, которые повреждены из-за обстрелов. Из них — 56 частных домов и 311 квартир, рассказал глава городской администрации Валентин Демидов.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, уточнил у градоначальника о возможных проблемах с восстановлением жилья из-за наступающих холодов. Демидов ответил, что проблем не возникает: тепловые контуры в квартирах закрывают в первую очередь, в 22 частных домах с серьёзными повреждениями, где сейчас идут ремонты, никто не живёт.

«Нет ничего критического. Всё в плане», — отчитался мэр Белгорода.

После этого Вячеслав Гладков похвалил градоначальника за взятые темпы восстановления жилья, до этого губернатор был недоволен работой мэра.

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