В Белгороде ремонтируют 22 частных дома после серьёзных разрушений от обстрелов

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, уточнил у градоначальника о возможных проблемах с восстановлением жилья из-за наступающих холодов. Демидов ответил, что проблем не возникает: тепловые контуры в квартирах закрывают в первую очередь, в 22 частных домах с серьёзными повреждениями, где сейчас идут ремонты, никто не живёт.