Премии белгородских глав оказались под угрозой из-за проблем с восстановлением

Также проблема устранения последствий после обстрелов со стороны ВСУ касается не только самого жилья белгородцев, но и населённых пунктов в целом. То же самое касается и областного центра. Так, пострадавшую ещё в мае остановку Конева обещали восстановить до конца июля, а плитку — ещё раньше. Однако при сравнении ситуации в июне с ситуацией в июле журналисткой Бел.Ру — мало что поменялось. И не только там. На данный момент белгородцам сообщили, что работу над остановкой Конева закончат к середине осени.