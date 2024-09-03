Премии белгородских глав оказались под угрозой из-за проблем с восстановлением

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
На оперативном совещании правительства Белгородской области отчёты глав о ходе восстановления после обстрелов ВСУ снова попали под разнос.
В отчётной таблице презентации доклада Валентин Демидов указал, что по некоторым из объектов произошёл срыв сроков, т. к. подрядная организация перенесла работы по отделке жилых помещений. Также, как оказалось, не все учтённые дома в графе тех, восстановление по которым закончили, сданы под расписку либо подтверждающие документы просто не успели внести. Это касается 120 объектов по Белгороду за прошлую неделю:
«Если расписок нет, то я фиксирую, что 50% процентов от плана вы не выполнили. Я же не волшебник — мне нужен документ. Понятно, что работы много, но понимания того, что происходит в Белгороде, у меня сегодня нет. Полный бардак, Валентин Валентинович. Говорим людям одно, делаем второе, сделали третье. Расписки нет — объект не сдан. Он [Демидов] хотя бы честно говорит, что расписок нет. Мне нужно докладную — почему. И объяснительная от Валентина Валентиновича», — заявил Вячеслав Гладков в ответ на доклад мэра Белгорода.
Кроме того, теперь глав муниципалитетов Белгородской области могут начать лишать премии за месяц из-за проблем с восстановлением жилья, как объявили сегодня на еженедельном оперсовещании:
«Если расписок нет — вопрос для премирования за месяц. Всех, кто принял решение и ввёл непроверенную информацию на доклад губернатору, лишить премии за месяц и объявить замечание или выговор».
Также иные предложения «о наказании людей, которые не выполняют свою работу», поручили продумать Сергею Четверикову, региональному министру цифрового развития. Однако и ему сделали замечание о том, что в данной ситуации чиновник «пустил всё на самотёк».
Далее с отчётом о ходе восстановления выступила Анна Куташова, глава Белгородского района, на который ей ответили, что здесь «бардак такой же, как и в Белгороде». Также глав отчитали за то, что якобы те «цифры не понимают и не владеют», а «неделю занимаются непонятно чем».
«Здесь нормальный человек разобраться не может. Вы говорите одно, а на деле — другое. Каждый живёт в своём мире. Проблема только в том, что люди страдают, а мы им не помогаем. Главы не контролируют процесс восстановления», — сделал замечание губернатор.
Далее возникли вопросы об оплате повреждённых автомобилей, т. е. о выплате компенсаций их владельцам. На вопрос о том, почему в докладе не указано, что оплата произведена, Анна Куташова заявила, что прокомментировать данную ситуацию не сможет. Это вызвало новую волну недовольства работой её и мэра Белгорода. Перепало также и Владимиру Жданову, главе Шебекинского горокруга:
«Мне нужно самому вносить всё это? Почему глава не контролирует? Почему мне каждый день люди звонят и жалуются, что плохо восстанавливают? Шебекино, Белгородский район, город Белгород. Почему я каждый день вам звоню и задаю вопросы?».
На одном из оперсовещаний в конце августа возник очередной вопрос о ходе восстановления жилья белгородцев после обстрелов со стороны ВСУ. Камнем преткновения стала оплата труда подрядчиков, которые, как оказалось, не выходят на объекты из-за боязни обстрелов, но продолжают получать оплату в виде авансов:
«На прошлой неделе принесли счета на оплату авансов и стройматериалов. Работы нет, а авансы есть. Строительные организации сидят дома и проедают эти деньги. Работы нет, а 50-60 миллионов, как минимум, находятся в авансах».
Также проблема устранения последствий после обстрелов со стороны ВСУ касается не только самого жилья белгородцев, но и населённых пунктов в целом. То же самое касается и областного центра. Так, пострадавшую ещё в мае остановку Конева обещали восстановить до конца июля, а плитку — ещё раньше. Однако при сравнении ситуации в июне с ситуацией в июле журналисткой Бел.Ру — мало что поменялось. И не только там. На данный момент белгородцам сообщили, что работу над остановкой Конева закончат к середине осени.