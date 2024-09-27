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Posted 27 сентября, 16:51

Published 27 сентября, 16:51

Modified 27 сентября, 16:53

Updated 27 сентября, 16:53

Вандализм

Белгородец разбил остекление одной из восстановленных автобусных остановок

27 сентября 2024, 16:51
Фото: Kandinsky
Вандализм

В Белгороде на камеры попал молодой парень, разбивший остекление остановки

Сюжет
Новости Белгорода
Вероятно, что некоторые из остановок общественного транспорта устраивают не всех. Или становятся «козлом отпущения» при плохом настроении.

Так, на камеры попал молодой парень, решивший «поколотить» остановку на Конева. Сперва он «избил» её кулаками, а потом вернулся с неким «инструментом» в руке. Теперь остекление остановки общественного транспорта покрыто «дизайнерскими» трещинами.

Остановке пострадала при обстреле ВСУ в начале мая. Пекарня, которая расположена там же, тоже пострадала. Тогда также пострадало остекление.

В Белгороде обновят ещё одну остановку. Что изменится?
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