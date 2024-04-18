Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Восстановленная после старооскольцев клумба

«Безопасный город» нашёл белгородских вандалов, «наследивших» у площади Победы

18 апреля 2024, 12:28
Фото: личная страница Андрея Чеснокова
Восстановленная после старооскольцев клумба

Система «Безопасный город» в Старом Осколе помогла установить личности вандалов

Молодые люди поздней ночью решили вырвать из клумб растения. Видеозапись с этим моментом опубликовал мэр Старого Оскола Андрей Чесноков. Он же сообщил, что личности виновных уже установили, вскоре их накажут.
Сюжет
Вандалы

Сотрудники коммунальных служб продолжают приводить муниципалитет в порядок после зимнего сезона. На сегодняшний день на клумбах уже высажены 3 тысячи кустарников и 236 деревьев.

Однако, как отметил глава Старооскольского округа Андрей Чесноков, не все жители ценят труд коммунальщиков. Поздней ночью 15 апреля двое парней вырвали несколько растений у площади Победы. Их деяние попало на камеру видеонаблюдения.

Мэр добавил, что правоохранительные органы уже выясняют мотивы виновных. Их личности же удалось оперативно установить благодаря системе «Безопасный город». Молодым людям грозит административная или уголовная ответственность, а меру пресечения им выберет суд.

Коммунальщики уже восстановили клумбу и высадили на ней новые кустарники и деревья.

Старооскольцы вырвали куст из клумбы
Видео: личная страница Андрея Чеснокова

Напомним, что 14 апреля в Белгороде на запись камер видеонаблюдения попали неизвестные мужчины, которые срывали тюльпаны с городских клумб. Их уже задержали правоохранительные органы.

«Решил сделать своим дамам приятное»: в Белгороде задержали любителей тюльпанов
Узнать подробнее
Читайте также:
Помните, как тюльпаны сажали зимой? Проверяем, выросли ли они на клумбахБольше 8 млн рублей на цветы: в Белгороде готовятся украшать городские клумбыМускари и виола: какие цветы этой весной украсят клумбы Белгорода?
#Александра Склярова#Город#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Вандалы#Новости Старого Оскола#Деревья#Кустарники#Андрей чесноков
Подпишитесь
В минобре прокомментировали историю о госпитализированных в Питере юных белгородцах
Сегодня, 12:54
6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко
Сегодня, 07:16
Силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину
Сегодня, 11:54
Миллионы Клепиковых и Закотенко: сколько принесли яйца депутатам белгородской облдумы
Сегодня, 08:17
Белгородскому министру по делам молодёжи сделали замечание из-за работы подчинённых
Сегодня, 12:40
Медведица, «кайфовавшая от жизни в Саратове», переедет на ПМЖ в Белгород?
Сегодня, 11:04
"