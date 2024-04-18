«Безопасный город» нашёл белгородских вандалов, «наследивших» у площади Победы

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Сотрудники коммунальных служб продолжают приводить муниципалитет в порядок после зимнего сезона. На сегодняшний день на клумбах уже высажены 3 тысячи кустарников и 236 деревьев.
Однако, как отметил глава Старооскольского округа Андрей Чесноков, не все жители ценят труд коммунальщиков. Поздней ночью 15 апреля двое парней вырвали несколько растений у площади Победы. Их деяние попало на камеру видеонаблюдения.
Мэр добавил, что правоохранительные органы уже выясняют мотивы виновных. Их личности же удалось оперативно установить благодаря системе «Безопасный город». Молодым людям грозит административная или уголовная ответственность, а меру пресечения им выберет суд.
Коммунальщики уже восстановили клумбу и высадили на ней новые кустарники и деревья.
Напомним, что 14 апреля в Белгороде на запись камер видеонаблюдения попали неизвестные мужчины, которые срывали тюльпаны с городских клумб. Их уже задержали правоохранительные органы.