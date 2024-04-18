«Безопасный город» нашёл белгородских вандалов, «наследивших» у площади Победы

Система «Безопасный город» в Старом Осколе помогла установить личности вандалов

Молодые люди поздней ночью решили вырвать из клумб растения. Видеозапись с этим моментом опубликовал мэр Старого Оскола Андрей Чесноков. Он же сообщил, что личности виновных уже установили, вскоре их накажут.