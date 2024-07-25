Статую девочки с гусем в Белгороде вновь «запаутинило»

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
«Один из первых фонтанов города. Для вандалов нет ничего святого. Ничего не создают, только портят», — написали в соцсетях белгородцы.
В центре Белгорода на стометровке статуя девочки с гусем вновь стала жертвой вандалов. На ней нарисовали «паутинку».
Такой рисунок уже появлялся на девочке более двух лет назад. Сообщалось, что рисунок паутины является символом скинхедов.
Случаи вандализма в центре Белгорода отнюдь не новинка. В начале месяца белгородские вандалы повредили многострадальную инсталляцию «Социальные сети» напротив входа в Центральный парк имени Ленина. Они оторвали фигуре человека руку.