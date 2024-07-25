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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Изрисованная статуя девочки с гусем

Статую девочки с гусем в Белгороде вновь «запаутинило»

25 июля 2024, 07:11
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Изрисованная статуя девочки с гусем

Вандалы разрисовали «Девочку с гусем» в Белгороде

Жители Белгорода сообщают, что статую в центре города вновь разрисовали вандалы. На локте и коленке у девочки теперь паутинка. Кадрами делится Telegram-канал «Белгород № 1».

«Один из первых фонтанов города. Для вандалов нет ничего святого. Ничего не создают, только портят», — написали в соцсетях белгородцы.

В центре Белгорода на стометровке статуя девочки с гусем вновь стала жертвой вандалов. На ней нарисовали «паутинку».

Такой рисунок уже появлялся на девочке более двух лет назад. Сообщалось, что рисунок паутины является символом скинхедов.

Случаи вандализма в центре Белгорода отнюдь не новинка. В начале месяца белгородские вандалы повредили многострадальную инсталляцию «Социальные сети» напротив входа в Центральный парк имени Ленина. Они оторвали фигуре человека руку.

Изрисованная статуя девочки с гусемИзрисованная статуя девочки с гусем
Изрисованная статуя девочки с гусемИзрисованная статуя девочки с гусем
Изрисованная статуя девочки с гусем
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Хоть не голову: странной инсталляции в Белгороде спустя год снова оторвали руку
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#Татьяна Вознюк#Город#Памятник#Гусь#Новости Белгорода#Девочка#Белгород#Статуя
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