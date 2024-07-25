Статую девочки с гусем в Белгороде вновь «запаутинило»

Жители Белгорода сообщают, что статую в центре города вновь разрисовали вандалы. На локте и коленке у девочки теперь паутинка. Кадрами делится Telegram-канал «Белгород № 1».