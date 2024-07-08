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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Пострадавшая от рук вандалов статуя в Белгороде

Хоть не голову: странной инсталляции в Белгороде спустя год снова оторвали руку

8 июля 2024, 08:33
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Пострадавшая от рук вандалов статуя в Белгороде

Белгородские вандалы вновь повредили инсталляцию в центре города

Многострадальной инсталляции в центре города вновь досталось. Неизвестные снова оторвали руку фигуре человека из статуи «Социальные сети», сообщает Telegram-канал «Белгородские подробности».

Контактной скульптуре «Социальные сети», которая находится возле кафе «Алиса в Стране чудес» напротив входа в Центральный парк имени Ленина, неизвестные вандалы вновь оторвали руку.

Как сообщил канал, несколько дней назад рука ещё была на месте, пропажу обнаружили вечером воскресенья, 7 июля.

Ранее арт-объект уже страдал от вандалов. Более года назад скульптуре также оторвали руку. В другой раз повредили фигуру коммунальщики во время уборки снега — металлический человек остался без головы. Правда, её всё же вернули на место.

Как былоКак было
Как сталоКак стало
Как было
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Человека из загадочной инсталляции в Белгороде вновь воткнули головой в «соцсети»
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#Валерия Колесникова#Город#Вандализм#Социальные сети#Новости Белгорода#Скульптура#Белгород#Арт-объект#Инсталляция
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