Хоть не голову: странной инсталляции в Белгороде спустя год снова оторвали руку

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Контактной скульптуре «Социальные сети», которая находится возле кафе «Алиса в Стране чудес» напротив входа в Центральный парк имени Ленина, неизвестные вандалы вновь оторвали руку.
Как сообщил канал, несколько дней назад рука ещё была на месте, пропажу обнаружили вечером воскресенья, 7 июля.
Ранее арт-объект уже страдал от вандалов. Более года назад скульптуре также оторвали руку. В другой раз повредили фигуру коммунальщики во время уборки снега — металлический человек остался без головы. Правда, её всё же вернули на место.