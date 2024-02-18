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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

надписи в подземном переходе закрасили

Изрисованный после ремонта подземный переход в Белгороде привели в порядок

18 февраля 2024, 16:43
Фото: «Электромир Максимова»
надписи в подземном переходе закрасили

В Белгороде закрасили вандальные надписи в отремонтированном подземном переходе

В конце января в Белгороде «обновили» ремонт перехода на остановке «Стадион» надписями. Пришлось красить стены во второй раз.

В конце прошлого года не без проблем завершились работы по ремонту подземного перехода на остановке «Стадион» в Белгороде. Пришлось устранять течи, донастраивать оборудование для маломобильных горожан. Когда казалось, что «подземка» обрела окончательный вид, подключились вандалы — и нанесли надписи на свежевыкрашенные стены.

Это произошло в последнюю декаду января. Ждать, когда стены приведут в порядок, пришлось довольно долго. И вот спустя три недели надписи убрали. Отметим, что в переходе установили камеры видеонаблюдения, но работают ли они на данный момент, непонятно.

Проблемы продолжаются и с установкой остановочного комплекса на том же «Стадионе». Сроки несколько раз переносили, позже мэрия дала подрядчику ещё месяц на завершение работ.

надписи в подземном переходе закрасилинадписи в подземном переходе закрасили
надписи в подземном переходе закрасили
Фото: «Электромир Максимова»
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#Евгений Грицков#Ремонт#Фотофакт#Новости Белгорода#Подземный переход#Белгород#Надписи#Остановочный комплекс
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