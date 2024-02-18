Изрисованный после ремонта подземный переход в Белгороде привели в порядок

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В конце прошлого года не без проблем завершились работы по ремонту подземного перехода на остановке «Стадион» в Белгороде. Пришлось устранять течи, донастраивать оборудование для маломобильных горожан. Когда казалось, что «подземка» обрела окончательный вид, подключились вандалы — и нанесли надписи на свежевыкрашенные стены.
Это произошло в последнюю декаду января. Ждать, когда стены приведут в порядок, пришлось довольно долго. И вот спустя три недели надписи убрали. Отметим, что в переходе установили камеры видеонаблюдения, но работают ли они на данный момент, непонятно.
Проблемы продолжаются и с установкой остановочного комплекса на том же «Стадионе». Сроки несколько раз переносили, позже мэрия дала подрядчику ещё месяц на завершение работ.