В Белгороде обновят ещё одну остановку. Что изменится?

Posted 25 сентября, 08:00
Published 25 сентября, 08:00
Modified 25 сентября, 08:00
Updated 25 сентября, 08:00
На улице Макаренко установят новый остановочный комплекс, выполненный по типовому проекту. Остановка будет похожа на некоторые ранее установленные: похожие навесы расположены, например, на улице Конева.
На остановочном комплексе будут размещены скамейки, информационное табло с расписанием автобусов, зарядка для телефона и Wi-Fi. Также под навесом разместят небольшую торговую точку.
Новый комплекс появится на остановке «Хлебобаза». Её монтаж начнут уже сегодня, 25 сентября. Завершить все работы планируется уже в октябре.