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Posted 25 сентября, 08:00

Published 25 сентября, 08:00

Modified 25 сентября, 08:00

Updated 25 сентября, 08:00

Типовый проект остановки

В Белгороде обновят ещё одну остановку. Что изменится?

25 сентября 2024, 08:00
Фото: мэрия Белгорода
Типовый проект остановки

На Крейде в Белгороде обновят остановку

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Новости Белгорода
В Белгороде установят ещё один новый остановочный комплекс. Разместят его по улице Макаренко на остановке «Хлебобаза», сообщили в городской администрации.

На улице Макаренко установят новый остановочный комплекс, выполненный по типовому проекту. Остановка будет похожа на некоторые ранее установленные: похожие навесы расположены, например, на улице Конева.

На остановочном комплексе будут размещены скамейки, информационное табло с расписанием автобусов, зарядка для телефона и Wi-Fi. Также под навесом разместят небольшую торговую точку.

Новый комплекс появится на остановке «Хлебобаза». Её монтаж начнут уже сегодня, 25 сентября. Завершить все работы планируется уже в октябре.

Новые остановки появились под Белгородом. Как теперь будут курсировать автобусы?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановка#Белгород#Остановочный комплекс
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