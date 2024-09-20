Как бы есть, но как бы нет: в Белгороде существует остановка-призрак

Белгородцы попросили оборудовать остановку в ЮЗР

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Загадочная остановка между микрорайонами ЮЗР-2.4 и 2.5 в Белгороде: есть она или нет? Этим вопросом задались сами жители. На картах значится, но по факту её там нет. Хотя некоторые водители всё же останавливаются. Объяснения дал Организатор пассажирских перевозок.