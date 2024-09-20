Как бы есть, но как бы нет: в Белгороде существует остановка-призрак

Posted 20 сентября, 12:05
Published 20 сентября, 12:05
Modified 20 сентября, 12:05
Updated 20 сентября, 12:05
Белгородцы попросили обратить внимание на загадочную остановку на кольце между микрорайонами Юго-Западный-2.4 и 2.5. А загадочная она потому, что непонятно, есть она или нет.
Остановочный комплекс значится на карте маршрутов ЕТК и на сервисе «Яндекс.Карты», но в действительности его там нет. Кто-то из водителей останавливается на кольце, кто-то отказывается. В итоге нужная жителям микрорайонов остановка существует как призрак.
Через фантомную остановку проходит сразу четыре маршрута: № 52, № 53, № 54 и № 58, но автобусы с первого и последнего на ней не останавливаются. Люди просят всё-таки оборудовать место, чтобы можно было быстрее добираться до города.
Начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий поспешил расстроить горожан — на указанном месте остановочного пункта нет. Делать её там, видимо, не планируют, поэтому направили разработчику сайта ЕТК запрос на корректировку информации.