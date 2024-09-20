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Posted 20 сентября, 12:05

Published 20 сентября, 12:05

Modified 20 сентября, 12:05

Updated 20 сентября, 12:05

Белгородцы очень просят оборудовать им остановку в удобном месте

Как бы есть, но как бы нет: в Белгороде существует остановка-призрак

20 сентября 2024, 12:05
Фото: 1MI
Белгородцы очень просят оборудовать им остановку в удобном месте

Белгородцы попросили оборудовать остановку в ЮЗР

Сюжет
Автобусы
Загадочная остановка между микрорайонами ЮЗР-2.4 и 2.5 в Белгороде: есть она или нет? Этим вопросом задались сами жители. На картах значится, но по факту её там нет. Хотя некоторые водители всё же останавливаются. Объяснения дал Организатор пассажирских перевозок.

Белгородцы попросили обратить внимание на загадочную остановку на кольце между микрорайонами Юго-Западный-2.4 и 2.5. А загадочная она потому, что непонятно, есть она или нет.

Остановочный комплекс значится на карте маршрутов ЕТК и на сервисе «Яндекс.Карты», но в действительности его там нет. Кто-то из водителей останавливается на кольце, кто-то отказывается. В итоге нужная жителям микрорайонов остановка существует как призрак.

Через фантомную остановку проходит сразу четыре маршрута: № 52, № 53, № 54 и № 58, но автобусы с первого и последнего на ней не останавливаются. Люди просят всё-таки оборудовать место, чтобы можно было быстрее добираться до города.

Начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий поспешил расстроить горожан — на указанном месте остановочного пункта нет. Делать её там, видимо, не планируют, поэтому направили разработчику сайта ЕТК запрос на корректировку информации.

Остановка есть на картах маршрутов ЕТКОстановка есть на картах маршрутов ЕТК
Есть и на «Яндекс.Картах»Есть и на «Яндекс.Картах»
Остановка есть на картах маршрутов ЕТК. Фото: Никита Егоров. страница Вячеслава Гладкова в ВК
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