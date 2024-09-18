Всё старое, оборудование в скотче: белгородцев огорчило состояние центра реабилитации

Posted 18 сентября, 14:29
Published 18 сентября, 14:29
Modified 18 сентября, 14:29
Updated 18 сентября, 14:29
Белгородцы пожаловались на состояние реабилитационного центра областной клинической больницы Святителя Иоасафа. По их словам, в учреждении всё «на полном нуле», начиная от самого здания до медицинской аппаратуры.
В помещениях обшарпаны стены и полы, старое оборудование заклеено скотчем. Кроме того, пациентов якобы просят приносить с собой одноразовые простыни и масло.
Главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Роман Проценко сообщил, что сейчас в центре проводится капитальный ремонт кровли и системы отопления. Как только завершится запланированный косметический ремонт, приступят к дооснащению медоборудованием.
Часть жалобы про необходимость приобретать за свой счёт врачебные принадлежности главврач не прокомментировал.