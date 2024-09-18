bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 14:29

Published 18 сентября, 14:29

Modified 18 сентября, 14:29

Updated 18 сентября, 14:29

Состояние стен и потолков в реабилитационном центре

Всё старое, оборудование в скотче: белгородцев огорчило состояние центра реабилитации

18 сентября 2024, 14:29
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Состояние стен и потолков в реабилитационном центре

Белгородцы просят обратить внимание на состояние центра реабилитации на Харгоре

Сюжет
Медицина
Белгородцы пожаловались на состояние реабилитационного центра при областной больнице: всё устарело и требует ремонта. Необходимые принадлежности, например, простыни и масло для массажа, приходится покупать самостоятельно, утверждают пациенты. Руководство больницы прокомментировало ситуацию.

Белгородцы пожаловались на состояние реабилитационного центра областной клинической больницы Святителя Иоасафа. По их словам, в учреждении всё «на полном нуле», начиная от самого здания до медицинской аппаратуры.

В помещениях обшарпаны стены и полы, старое оборудование заклеено скотчем. Кроме того, пациентов якобы просят приносить с собой одноразовые простыни и масло.

Главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Роман Проценко сообщил, что сейчас в центре проводится капитальный ремонт кровли и системы отопления. Как только завершится запланированный косметический ремонт, приступят к дооснащению медоборудованием.

Часть жалобы про необходимость приобретать за свой счёт врачебные принадлежности главврач не прокомментировал.

Заклеенное скотчем оборудованиеЗаклеенное скотчем оборудование
Состояние полов в реабилитационном центреСостояние полов в реабилитационном центре
Заклеенное скотчем оборудование. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
«В тюрьме лучше»: беременные белгородки — об условиях в перинатальном центре
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы обнаружили новые проблемы в подземке на «Энергомаше» — отвалился потолокБелгородцы могут остаться зимой без света, а учителя жалуются на «Виртуальную школу»Не достоин, чтобы о нём знали больше? Белгородцы просят привести в порядок памятник
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Ремонт#Новости Белгорода#Жалобы#Реабилитационный центр#Белгород
Подпишитесь
Популярное