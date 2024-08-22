Осенние нацпроекты улучшат качество общественного транспорта в Белгородской области

Белгородская область будет участвовать в новом «транспортном» нацпроекте

Осенью 2024 года в России выйдут новые национальные проекты, которые могут улучшить качество транспорта в городах — «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». Региональный министр транспорта рассказал, что Белгородская область будет в них участвовать.