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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Белгородская область будет участвовать в новом «транспортном» нацпроекте

Осенние нацпроекты улучшат качество общественного транспорта в Белгородской области

22 августа 2024, 11:28
Фото: 1MI

Белгородская область будет участвовать в новом «транспортном» нацпроекте

Осенью 2024 года в России выйдут новые национальные проекты, которые могут улучшить качество транспорта в городах — «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». Региональный министр транспорта рассказал, что Белгородская область будет в них участвовать.

Региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко провёл прямую линию, где ответил на вопросы белгородцев. Несколько вопросов задал общественник и бывший член общественного совета при минтрансе Константин Кошкин.

Он спросил про прошлогоднее заявление минтранса о возможном участии в различных федеральных программах для обновления автобусного парка.

Министр рассказал, что на специальные казначейские кредиты область приобрела 89 автобусов разного класса. В 2023 году было поставлено 38 машин, а в этом — 51. Их распределили по девяти муниципалитетам.

Также чиновник рассказал, что осенью выйдут новые нацпроекты, в том числе «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». Когда правила участия озвучат, Белгородская область участвовать в них будет, заверил Евтушенко.

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