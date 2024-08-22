Осенние нацпроекты улучшат качество общественного транспорта в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко провёл прямую линию, где ответил на вопросы белгородцев. Несколько вопросов задал общественник и бывший член общественного совета при минтрансе Константин Кошкин.
Он спросил про прошлогоднее заявление минтранса о возможном участии в различных федеральных программах для обновления автобусного парка.
Министр рассказал, что на специальные казначейские кредиты область приобрела 89 автобусов разного класса. В 2023 году было поставлено 38 машин, а в этом — 51. Их распределили по девяти муниципалитетам.
Также чиновник рассказал, что осенью выйдут новые нацпроекты, в том числе «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». Когда правила участия озвучат, Белгородская область участвовать в них будет, заверил Евтушенко.