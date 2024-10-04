Белгородец заявил, что чинить крышу в их МКД не хотят, а соседи — что работы идут

Posted 4 октября, 07:18
Published 4 октября, 07:18
Modified 4 октября, 07:21
Updated 4 октября, 07:21
В редакцию Бел.Ру ранее обратился белгородец, который рассказал, что он и другие жители дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 175 «с начала марта живут без крыши». Как объяснил, МКД якобы пострадал при обстреле:
«Наш дом пострадал в результате падения больших осколков. В апреле здесь начался капремонт дома, который должен был закончиться в сентябре, но всю крышу сняли, накрыли лентой и на этом всё закончилось».
Далее мужчина заявил, что за время дождей квартиры жителей постоянно затапливало, а какую-либо компенсацию за это получить они не могут. Также белгородец отказался дать свой телефон для того, чтобы журналисты или главный редактор Бел.Ру могли с ним связаться для обсуждения проблемы и дальнейшего выезда на место. Это он объяснил тем, что сообщать какие-либо личные данные не может, т. к. боится «преследования».
— Оставьте телефон для связи с вами. И готовы ли вы будете показать на месте всё, если мы приедем?
— Я вас жду, но личные данные давать не буду. <…> Только я на камеру говорить не буду. Боюсь преследования.
— От кого боитесь преследования?
— От тех, кто «бабки» [украл — прим.редакции], которые были выделены на ремонт нашего дома.
Далее житель дома предложил встретиться на месте, чтобы показать, что происходит. Однако встретиться не удалось. Об этой проблеме белгородцев и произошедшей ситуации редакция упоминала в своих соцсетях.
Позже белгородец снова написал. Мужчина поделился фото вывешенного рядом проекта строительства и данными генподрядчика. Также, по его словам, он обращался с жалобой жалобами «к заместителю руководителя управления социальной защиты Елене Винокуровой», однако не получил ответа.
В паспорте проекта указано, что строительные работы должны закончиться к октябрю, однако мужчина уверяет, что сроки в очередной раз изменили. К примеру, он заявил, что в августе всё починить обещали до начала сентября, а в сентябре — октября.
Подрядчиком, как оказалось, здесь выступает СК «ИнвестПромЭлит», учредителем которой является Александр Вивтюк.
Кроме того, в январе текущего года его признали виновным в неисполнении одного из строительных контрактов с министерством ЖКХ Белгородской области из-за несоблюдения сроков. В итоге выписали административный штраф, а Вивтюка дисквалифицировали на полгода.
Также Вивтюк в июне был главным свидетелем по делу экс-замгубернатора Константина Полежаева, которому суд назначил пять лет лишения свободы, штраф 36 млн и лишение права занимать госдолжности на 8 лет за получение взяток.
«К нам даже мэр приезжал и ничего с августа не поменялось! Крыши как не было — так и нет. Работяги создают чисто рабочий вид. И то раз в неделю. <…> Нас за нос водят и даже не знают, за какой счёт сделать нашу крышу!», — рассказал белгородец.
Здесь уже жильцы сообщают Валентину Демидову, что оставались и без воды из-за отсутствия каких-либо работ. Компенсировать понесённые убытки, как заявлял глава администрации Белгорода, людям должны были. Обратившийся белгородец же уверяет, что этого не сделали до сих пор, как указано выше.
Журналисты Бел.Ру самостоятельно выехали по указанному адресу, чтобы узнать текущую обстановку. Крыша не сделана, но работы велись, что подтвердили жители дома. У жителей МКД, с их слов, в последнее время жалоб нет. Кроме опасений и предположений о том, что сроки сдачи работ снова перенесут.
Сейчас дом и его двор выглядят так:
На данный момент взгляды на происходящее разнятся, что создаёт довольно искривлённую картину реального положения. Но всё же белгородцы подтвердили факт задержки исполнения восстановительных работ, дата которых, действительно, уже просрочена. Сами работы, как указано в содержании паспорта, начали ещё в апреле.
Однако в видеоролике со встречей жителей МКД на проспекте Богдана Хмельницкого, 175 и мэром Белгорода, которая прошла в середине прошедшего месяца, всё же прозвучали жалобы.
Проблема задержек восстановления повреждённых обстрелами жилых помещений в Белгородской области на самом деле есть, на что жители региона не раз обращали внимание. То же самое происходило и на еженедельных оперативных совещания правительства области, где также главам муниципалитетов обещали отправить в Шебекинский городской округ, чтобы получить консультации по выполнению строительства или лишить премии из-за несоответствий отчётов и реального положения дел.