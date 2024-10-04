Белгородец заявил, что чинить крышу в их МКД не хотят, а соседи — что работы идут

Далее мужчина заявил, что за время дождей квартиры жителей постоянно затапливало, а какую-либо компенсацию за это получить они не могут. Также белгородец отказался дать свой телефон для того, чтобы журналисты или главный редактор Бел.Ру могли с ним связаться для обсуждения проблемы и дальнейшего выезда на место. Это он объяснил тем, что сообщать какие-либо личные данные не может, т. к. боится «преследования».