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Восстановление жилья

«Тогда город надо закрывать»: при текущих темпах Шебекино к ноябрю не восстановить

9 сентября 2024, 13:22
Фото: Kandinsky
Восстановление жилья

Темпы восстановления жилых помещений в Шебекино срывают сроки сдачи работ

Отчёт глав Шебекинского горокруга о ходе восстановления жилья раскритиковали. Гладков предложил Жданову закрыть город из-за неисполнения обязательств перед жителями, т. к. из-за скорого срока сдачи недельный план должен составить 1 тыс домов.

Владимир Жданов на еженедельном оперсовещании отчитался о ходе восстановления в Шебекинском горокруге и снова получил критику. На этот раз в его отчёте не увидели чёткий план работы на этой неделе, а также результативности.

«Четыре тысячи [жилых помещений] в остатке будем делать всю жизнь. Если по сто в неделю мы будем с вами делать, то это на всю жизнь. Мы договаривались-договаривались, но я вижу, что никакого движения в этой части нет. До 15 октября у нас объём, который оставался, насколько помню, 3200 домов без учёта новых повреждений. Мы брали обязательство перед людьми — восстановить всё до 15 октября. У нас остаётся месяц и, если мы по сто берём, то мы ничего не сделаем», — подытожил представленный на совещании итог недельных и плановых работ Вячеслав Гладков.

Далее глава Шебекинского городского округа уточнил, что норма увеличится в два раза, т. е. составит 200 расписок в неделю. Однако на это ему ответили, что с учётом пострадавших домов и оставшегося срока, в неделю нужно делать по тысяче домов, согласно имеющимся данным на сегодня. Доклад отправили на «переработку» и продлили срок окончания восстановления имеющихся жилых объектов на 20 октября.

«Плохо. Понимаю, что обстрелы. Всё понятно. Но тогда что делать нужно? Закрывать город и говорить: „Мы не способны восстановить“. Для чего мы мучаем людей и себя? Или специально пытаемся обмануть. Если взяли на себя обязательства, нужно доводить дело до конца», — закончил губернатор.

На прошлой неделе Жданов также попадал под разнос из-за работ по восстановлению жилья. Вместе с ним отчитали мэра Белгорода Валентина Демидова и главу Белгородского района Анну Куташову. Губернатор заявил о намерении лишать ежемесячной премии чиновников, которые из-за хода работ срывают сроки, не имеют по факту всех подписанных документов от подрядчиков. Также Гладков поручил министру цифрового развития Сергею Четверикову предложить перечень мер и предложений «о наказании людей, которые не выполняют свою работу».

Премии белгородских глав оказались под угрозой из-за проблем с восстановлением
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