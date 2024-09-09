«Тогда город надо закрывать»: при текущих темпах Шебекино к ноябрю не восстановить

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Владимир Жданов на еженедельном оперсовещании отчитался о ходе восстановления в Шебекинском горокруге и снова получил критику. На этот раз в его отчёте не увидели чёткий план работы на этой неделе, а также результативности.
«Четыре тысячи [жилых помещений] в остатке будем делать всю жизнь. Если по сто в неделю мы будем с вами делать, то это на всю жизнь. Мы договаривались-договаривались, но я вижу, что никакого движения в этой части нет. До 15 октября у нас объём, который оставался, насколько помню, 3200 домов без учёта новых повреждений. Мы брали обязательство перед людьми — восстановить всё до 15 октября. У нас остаётся месяц и, если мы по сто берём, то мы ничего не сделаем», — подытожил представленный на совещании итог недельных и плановых работ Вячеслав Гладков.
Далее глава Шебекинского городского округа уточнил, что норма увеличится в два раза, т. е. составит 200 расписок в неделю. Однако на это ему ответили, что с учётом пострадавших домов и оставшегося срока, в неделю нужно делать по тысяче домов, согласно имеющимся данным на сегодня. Доклад отправили на «переработку» и продлили срок окончания восстановления имеющихся жилых объектов на 20 октября.
«Плохо. Понимаю, что обстрелы. Всё понятно. Но тогда что делать нужно? Закрывать город и говорить: „Мы не способны восстановить“. Для чего мы мучаем людей и себя? Или специально пытаемся обмануть. Если взяли на себя обязательства, нужно доводить дело до конца», — закончил губернатор.
На прошлой неделе Жданов также попадал под разнос из-за работ по восстановлению жилья. Вместе с ним отчитали мэра Белгорода Валентина Демидова и главу Белгородского района Анну Куташову. Губернатор заявил о намерении лишать ежемесячной премии чиновников, которые из-за хода работ срывают сроки, не имеют по факту всех подписанных документов от подрядчиков. Также Гладков поручил министру цифрового развития Сергею Четверикову предложить перечень мер и предложений «о наказании людей, которые не выполняют свою работу».