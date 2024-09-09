«Тогда город надо закрывать»: при текущих темпах Шебекино к ноябрю не восстановить

Далее глава Шебекинского городского округа уточнил, что норма увеличится в два раза, т. е. составит 200 расписок в неделю. Однако на это ему ответили, что с учётом пострадавших домов и оставшегося срока, в неделю нужно делать по тысяче домов, согласно имеющимся данным на сегодня. Доклад отправили на «переработку» и продлили срок окончания восстановления имеющихся жилых объектов на 20 октября.