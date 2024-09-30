За неделю в Шебекинском горокруге из-за обстрелов повторно пострадали 217 домов

В Белгороде, отчитался мэр Валентин Демидов, за неделю повреждены после обстрелов 689 домов. Это результаты двух последних обстрелов. 369 объектов уже восстановлены и по ним получены расписки от строительных компаний. В работе на данный момент — 1513 жилых помещений. Что касается автомобилей, то за прошедший период повреждено 72 авто, подготовлено 205 экспертиз для выплат компенсаций, в работе — 294 транспортных средства. Работу планируют закончить до 20 октября.