За неделю в Шебекинском горокруге из-за обстрелов повторно пострадали 217 домов

Posted 30 сентября, 11:31
Published 30 сентября, 11:31
Modified 30 сентября, 11:33
Updated 30 сентября, 11:33
На еженедельном оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что за прошедшую неделю в Белгородской области из-за обстрелов оказались повреждено 1023 жилых помещения. Восстановлены за этот период 533 дома.
Кроме того, как рассказал региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков, в Шебекинском городском округе 217 восстановленных объектов снова пострадали из-за обстрелов. Все их снова перенесут в список повреждённых.
Владимир Жданов, глава горокруга, информацию подтвердил. Также указанные дома перенесут обратно в план на выполнение через две недели, т. к. основные повреждения — окна.
Расписки о восстановлении жилища на неделе получили 155 собственников, далее отчитался глава. Также 114 заявок на компенсацию по авто находятся в оплате, 45 — в работе.
В Белгороде, отчитался мэр Валентин Демидов, за неделю повреждены после обстрелов 689 домов. Это результаты двух последних обстрелов. 369 объектов уже восстановлены и по ним получены расписки от строительных компаний. В работе на данный момент — 1513 жилых помещений. Что касается автомобилей, то за прошедший период повреждено 72 авто, подготовлено 205 экспертиз для выплат компенсаций, в работе — 294 транспортных средства. Работу планируют закончить до 20 октября.
Однако здесь главе администрации Белгорода сделали замечание из-за несоответствий данных презентации и отчёта. О подобных нарушениях главам муниципалитетов говорили неоднократно. Из-за чего расхождение данных и стало причиной для разработки «мер наказания», как ранее распорядился губернатор белгородской области.
Демидов заявил, что его цифра наиболее точная, чем указанные в презентации 86 авто в качестве повреждённых за последнюю неделю. Несоответствие — «вопрос сверки с минцифры», отчитался мэр Белгорода. Так, данные в ночь с воскресенья на понедельник передаются с проблемами, а сами данные обрабатывались в последний день.
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