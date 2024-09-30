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Posted 30 сентября, 11:31

Published 30 сентября, 11:31

Modified 30 сентября, 11:33

Updated 30 сентября, 11:33

Разрушения

За неделю в Шебекинском горокруге из-за обстрелов повторно пострадали 217 домов

30 сентября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
Разрушения
Сюжет
Жилье
На оперсовещании правительства Белгородской области рассказали, что за неделю из-за обстрелов повреждено 1023 дома. Кроме того, из-за последних атак ВСУ повторно пострадали 217 объектов в Шебекинском ГО. В Белгороде пострадало 689 домов. Как заявил Демидов, это последствия последних двух обстрелов.

На еженедельном оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что за прошедшую неделю в Белгородской области из-за обстрелов оказались повреждено 1023 жилых помещения. Восстановлены за этот период 533 дома.

Кроме того, как рассказал региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков, в Шебекинском городском округе 217 восстановленных объектов снова пострадали из-за обстрелов. Все их снова перенесут в список повреждённых.

Владимир Жданов, глава горокруга, информацию подтвердил. Также указанные дома перенесут обратно в план на выполнение через две недели, т. к. основные повреждения — окна.

Расписки о восстановлении жилища на неделе получили 155 собственников, далее отчитался глава. Также 114 заявок на компенсацию по авто находятся в оплате, 45 — в работе.

В Белгороде, отчитался мэр Валентин Демидов, за неделю повреждены после обстрелов 689 домов. Это результаты двух последних обстрелов. 369 объектов уже восстановлены и по ним получены расписки от строительных компаний. В работе на данный момент — 1513 жилых помещений. Что касается автомобилей, то за прошедший период повреждено 72 авто, подготовлено 205 экспертиз для выплат компенсаций, в работе — 294 транспортных средства. Работу планируют закончить до 20 октября.

Однако здесь главе администрации Белгорода сделали замечание из-за несоответствий данных презентации и отчёта. О подобных нарушениях главам муниципалитетов говорили неоднократно. Из-за чего расхождение данных и стало причиной для разработки «мер наказания», как ранее распорядился губернатор белгородской области.

Демидов заявил, что его цифра наиболее точная, чем указанные в презентации 86 авто в качестве повреждённых за последнюю неделю. Несоответствие — «вопрос сверки с минцифры», отчитался мэр Белгорода. Так, данные в ночь с воскресенья на понедельник передаются с проблемами, а сами данные обрабатывались в последний день.

Премии белгородских глав оказались под угрозой из-за проблем с восстановлением
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