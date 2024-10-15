Гладков: 16 октября в Белгородской области начинает работу льготный режим СЭЗ

Posted 15 октября, 09:51
Published 15 октября, 09:51
Modified 15 октября, 09:53
Updated 15 октября, 09:53
16 октября льготный режим СЭЗ в Белгородской области, а также региональные нормативные документы, касающиеся её работы, вступают в силу. Это касается не только отдельных территорий Белгородчины, но и территорий Брянской и Курской областей. Также вместе с этим пройдёт информирование компаний о режиме экономических зон. Об этом на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области сообщил Вячеслав Гладков:
«Сейчас уже очевидно, что вместе с главами районов округов необходимо собрать людей — владельцев и директоров предприятий, которые могут стать участниками СЭЗ. Есть несколько вариантов проведения таких встреч: сразу всех вместе собираем или отдельно „кустовым“ способом наши приграничные территории. Предлагаю такие встречи вплоть до конца этой недели провести».
Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами, включающими налоговое освобождение полученной ими прибыли на 10 лет в федеральный бюджет и на период действия контракта — в областной. Далее — ускоренную амортизацию основных средств с коэффициентом 2, льготные страховые взносы в 7,6% на пять лет и нулевой налог на имущество и землю на десятилетний срок. Получение статуса участника СЭЗ проходит в два этапа: включение участка в зону и заключение соответствующего договора.
Однако, как уточнил губернатор, определённые виды экономической деятельности исключат из режима работы СЭЗ. Позднее информацию об этом уточнит министерство экономического развития и промышленности области.
Постановление правительства РФ о работе СЭЗ устанавливает порядок и правила распределения специального режима на территории Белгородской области. Потенциальными участниками СЭЗ могут стать компании и физлица, чьи земельные участки находятся на приграничных территориях области и на которых велась предпринимательская деятельность на начало 2024 года и продолжается на момент подачи заявки.
Для потенциальных участников СЭЗ предусмотрены определённые требования: регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории области, сохранение определённого уровня численности работников, капитальные вложения не менее трёх миллионов рублей за первые три года работы в рамках СЭЗ, направленные на создание, модернизацию или восстановление объектов основных средств.