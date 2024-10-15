Гладков: 16 октября в Белгородской области начинает работу льготный режим СЭЗ

Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами, включающими налоговое освобождение полученной ими прибыли на 10 лет в федеральный бюджет и на период действия контракта — в областной. Далее — ускоренную амортизацию основных средств с коэффициентом 2, льготные страховые взносы в 7,6% на пять лет и нулевой налог на имущество и землю на десятилетний срок. Получение статуса участника СЭЗ проходит в два этапа: включение участка в зону и заключение соответствующего договора.