Как стать участником СЭЗ в Белгородской области? Пошаговая инструкция

Posted 14 октября, 08:15
Published 14 октября, 08:15
Modified 14 октября, 08:17
Updated 14 октября, 08:17
Как отметил врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев, правительство РФ приняло постановление о распространении преференциального режима свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Предполагаются следующий механизм функционирования СЭЗ в Белгородской области.
Подробный перечень представлен ниже:
В федеральный бюджет — 0% в течение 10 лет с момента получения прибыли. В региональный бюджет — 0% на период действия договоров. Ускоренная амортизация основных средств с коэффициентом 2.
Сниженная ставка по страховым взносам в размере 7,6% в течение пяти лет при условии выполнения среднеквартальных показателей по средней численности работников и по средней заработной плате. Начиная с шестого года льготы предоставляются в объёме осуществлённых капитальных вложений.
0% в течение 10 лет с момента заключения договора.
0% в течение трёх лет с момента возникновения права собственности на земельный участок.
Ниже представлены категории и требования к потенциальным участникам свободной экономической зоны, требования к земельным участкам для включения их в СЭЗ и сроки действия договоров.
Первая категория потенциальных участников — действующий бизнес, который находится в семи приграничных муниципалитетах. При этом фактическая деятельность должна была осуществляться предприятием до 1 января 2024 года и продолжать осуществляться на дату подачи заявления. Для данной категории участников в территорию СЭЗ может быть включён любой земельный участок, который находится в приграничье.
Вторая категория потенциальных участников — действующий бизнес, расположенный на территории Белгородской области и которому причинён ущерб в период СВО. Факт ущерба должен быть документально подтверждён. В территорию СЭЗ может быть включён земельный участок, расположенный на территории области по месту причинения ущерба.
Третья категория — действующий бизнес, расположенный в приграничье и которому причинён ущерб в период СВО. Факт ущерба должен быть также документально подтверждён. В СЭЗ может быть включён земельный участок, на котором юрлица и ИП планируют реализацию инвестиционного проекта, в том числе связанного с переносом производства.
Процедура предполагает два шага.
Процедура начинается с подачи заявления в минэкономразвития Белгородской области. Документы принимаются в течение 10 дней с момента принятия постановления правительства региона, а далее ежемесячно с 1-е по 10-е число. Министерство проводит проверку заявления, комплектность документов, оценку инвестиционной декларации, готовит прогнозный анализ социально-экономический последствий и готовит заключение соответствия или несоответствия установленным требованиям. В случае соответствия инвестиционный совет принимает решение об одобрении инвестпроекта. Подробности на фото:
После включения земельного участка в СЭЗ, потенциальный участник может подать в минэкономразвития Белгородской области заявление о заключении договора об условиях деятельности СЭЗ. Пакет документов должен быть аналогичен комплекту документов, подаваемого при включении земельного участка в СЭЗ. При изменениях придётся повторно пройти процедуру включения земли в СЭЗ. Подробности ниже:
При заключении договора у участника СЭЗ возникают обязательства ежеквартального предоставления отчётности о деятельности. В случае неисполнения условий договора участник получает предписание об устранении нарушений. При его неисполнении последует расторжение договора, исключение из реестра и утрата статуса участника СЭЗ. В таком случае сумма налогов и других преференций подлежат исчислению и уплаты в бюджет в полном объёме за весь период деятельности участника СЭЗ. Также предусмотрен штраф — не менее 150 тысяч рублей.
Проекты региональных нормативных актов подготовлены. В случае одобрения, они вступят в силу одновременно со вступлением в силу постановления правительства РФ — с 16 октября 2024 года.