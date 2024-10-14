Как стать участником СЭЗ в Белгородской области? Пошаговая инструкция

При заключении договора у участника СЭЗ возникают обязательства ежеквартального предоставления отчётности о деятельности. В случае неисполнения условий договора участник получает предписание об устранении нарушений. При его неисполнении последует расторжение договора, исключение из реестра и утрата статуса участника СЭЗ. В таком случае сумма налогов и других преференций подлежат исчислению и уплаты в бюджет в полном объёме за весь период деятельности участника СЭЗ. Также предусмотрен штраф — не менее 150 тысяч рублей.