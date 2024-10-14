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Posted 14 октября, 08:15

Published 14 октября, 08:15

Modified 14 октября, 08:17

Updated 14 октября, 08:17

Как стать участником СЭЗ в Белгородской области? Пошаговая инструкция

Как стать участником СЭЗ в Белгородской области? Пошаговая инструкция

14 октября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Налоги
В регионе принимают нормативно-правовые документы, которые определяют порядок функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ), а также алгоритм получения статуса участника СЭЗ. Подробности — ниже.

Как отметил врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев, правительство РФ приняло постановление о распространении преференциального режима свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Предполагаются следующий механизм функционирования СЭЗ в Белгородской области.

Общие требования к потенциальным участникам СЭЗ

  1. Регистрация юридического лица (филиала) или ИП на территории Белгородской области;
  2. Объём капитальных вложений не менее 3 млн рублей в первые три года на территории СЭЗ;
  3. Сохранение среднеквартальных показателей средней численности работников на уровне не менее 80% от значения соответствующих показателей за I квартал 2023 года;
  4. Реализация инвестиционного проекта должна быть направлена на:
  • создание и последующую эксплуатацию новых объектов основных средств;
  • модернизацию существующих объектов основных средств;
  • восстановление или сохранение эксплуатационных свойств объектов основных средств.
  1. Виды экономической деятельности, при которых не применяется режим СЭЗ:
  • добывающее производство;
  • производство подакцизных товаров;
  • финансовые и консалтинговые услуги.
Фото: Из оперсовещания правительства области

Виды деятельности, при которых не применяется режим СЭЗ

Подробный перечень представлен ниже:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Льготы и преференции для участников СЭЗ

Налог на прибыль

В федеральный бюджет — 0% в течение 10 лет с момента получения прибыли. В региональный бюджет — 0% на период действия договоров. Ускоренная амортизация основных средств с коэффициентом 2.

Страховые взносы

Сниженная ставка по страховым взносам в размере 7,6% в течение пяти лет при условии выполнения среднеквартальных показателей по средней численности работников и по средней заработной плате. Начиная с шестого года льготы предоставляются в объёме осуществлённых капитальных вложений.

Налог на имущество

0% в течение 10 лет с момента заключения договора.

Земельный налог

0% в течение трёх лет с момента возникновения права собственности на земельный участок.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Установление территории СЭЗ

Ниже представлены категории и требования к потенциальным участникам свободной экономической зоны, требования к земельным участкам для включения их в СЭЗ и сроки действия договоров.

Первая категория потенциальных участников — действующий бизнес, который находится в семи приграничных муниципалитетах. При этом фактическая деятельность должна была осуществляться предприятием до 1 января 2024 года и продолжать осуществляться на дату подачи заявления. Для данной категории участников в территорию СЭЗ может быть включён любой земельный участок, который находится в приграничье.

Вторая категория потенциальных участников — действующий бизнес, расположенный на территории Белгородской области и которому причинён ущерб в период СВО. Факт ущерба должен быть документально подтверждён. В территорию СЭЗ может быть включён земельный участок, расположенный на территории области по месту причинения ущерба.

Третья категория — действующий бизнес, расположенный в приграничье и которому причинён ущерб в период СВО. Факт ущерба должен быть также документально подтверждён. В СЭЗ может быть включён земельный участок, на котором юрлица и ИП планируют реализацию инвестиционного проекта, в том числе связанного с переносом производства.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Получение статуса участника СЭЗ

Процедура предполагает два шага.

Первый. Включение земельного участка в территорию СЭЗ

Процедура начинается с подачи заявления в минэкономразвития Белгородской области. Документы принимаются в течение 10 дней с момента принятия постановления правительства региона, а далее ежемесячно с 1-е по 10-е число. Министерство проводит проверку заявления, комплектность документов, оценку инвестиционной декларации, готовит прогнозный анализ социально-экономический последствий и готовит заключение соответствия или несоответствия установленным требованиям. В случае соответствия инвестиционный совет принимает решение об одобрении инвестпроекта. Подробности на фото:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Второй. Заключение договора об условиях деятельности СЭЗ

После включения земельного участка в СЭЗ, потенциальный участник может подать в минэкономразвития Белгородской области заявление о заключении договора об условиях деятельности СЭЗ. Пакет документов должен быть аналогичен комплекту документов, подаваемого при включении земельного участка в СЭЗ. При изменениях придётся повторно пройти процедуру включения земли в СЭЗ. Подробности ниже:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Мониторинг выполнения участником СЭЗ условий договора

При заключении договора у участника СЭЗ возникают обязательства ежеквартального предоставления отчётности о деятельности. В случае неисполнения условий договора участник получает предписание об устранении нарушений. При его неисполнении последует расторжение договора, исключение из реестра и утрата статуса участника СЭЗ. В таком случае сумма налогов и других преференций подлежат исчислению и уплаты в бюджет в полном объёме за весь период деятельности участника СЭЗ. Также предусмотрен штраф — не менее 150 тысяч рублей.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Проекты региональных нормативных актов подготовлены. В случае одобрения, они вступят в силу одновременно со вступлением в силу постановления правительства РФ — с 16 октября 2024 года.

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