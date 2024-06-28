Гладков о СЭЗ: около 30 резидентов готовы начать работу, ждём критериев

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Белгородская область ждёт чётких критериев по отбору резидентов в свободную экономическую зону (СЭЗ), заявил губернатор Вячеслав Гладков. Сегодня вопрос обсудили на совещании в Минэкономразвития РФ.
Критерии по отбору резидентов должны поступить уже на следующей неделе. Затем белгородские власти обсудят вопрос с предпринимателями. Уже сформировано 333 земельных участка, около 30 резидентов готовы начать работу.
Решение президента выполним. Оно крайне необходимо для нашего бизнеса. Несмотря на обстрелы ВСУ экономика работает. Уверен, что так будет и дальше.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
СЭЗ также будет действовать в Курской и Брянской областях. Что даст введение свободной экономической зоны в приграничье, ранее объяснили в Совфеде.