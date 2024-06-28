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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Гладков прокомментировал создание СЭЗ в Белгородской области

Гладков о СЭЗ: около 30 резидентов готовы начать работу, ждём критериев

28 июня 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney

Гладков прокомментировал создание СЭЗ в Белгородской области

Критерии должны поступить на следующей неделе, сообщил губернатор. Уже сформировано 333 земельных участка, примерно 30 резидентов готовы начать работу.

Белгородская область ждёт чётких критериев по отбору резидентов в свободную экономическую зону (СЭЗ), заявил губернатор Вячеслав Гладков. Сегодня вопрос обсудили на совещании в Минэкономразвития РФ.

Критерии по отбору резидентов должны поступить уже на следующей неделе. Затем белгородские власти обсудят вопрос с предпринимателями. Уже сформировано 333 земельных участка, около 30 резидентов готовы начать работу.

Решение президента выполним. Оно крайне необходимо для нашего бизнеса. Несмотря на обстрелы ВСУ экономика работает. Уверен, что так будет и дальше.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

СЭЗ также будет действовать в Курской и Брянской областях. Что даст введение свободной экономической зоны в приграничье, ранее объяснили в Совфеде.

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#Инна Рогова#Экономика#Новости Белгорода#Минэкономразвития#Белгород#Вячеслав Гладков#Свободная экономическая зона#СЭЗ
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