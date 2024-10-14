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Posted 14 октября, 06:59

Published 14 октября, 06:59

Modified 14 октября, 08:10

Updated 14 октября, 08:10

Власти Белгородской области проведут встречи с предпринимателями по СЭЗ

Власти Белгородской области проведут встречи с предпринимателями по СЭЗ

14 октября 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Новости Белгорода
Предприниматели, которых коснётся появление в регионе свободной экономической зоны, могут задать вопросы по номеру 122 или на встречах с Дмитрием Гладским и Максимом Гусевым уже на этой неделе.

Перед созданием специальной экономической зоны в Белгородской области у предпринимателей будет возможность встретиться с профильными специалистами и властями и задать любые вопросы по номеру 122.

Владельцев бизнесом планируют собрать на встречу. Гладков предложил объединить Красную Яругу, Борисовский и Грайворонский районы, в другой группе — Шебекинский и Белгородский районы, в последней — Волоконовский и Валуйский. Так заинтересованные смогут посетить встречу и задать вопросы Дмитрию Гладскому и Максиму Гусеву.

Губернатор заявил, что такие встречи могут провести до конца этой недели. Завтра информация о СЭЗ должна появиться на официальных ресурсах правительства Белгородской области.

Что такое специальная экономическая зона и как работает — читайте в этом материале Бел.Ру.

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#Алёна Мальцева#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье
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