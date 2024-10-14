Власти Белгородской области проведут встречи с предпринимателями по СЭЗ

Posted 14 октября, 06:59
Published 14 октября, 06:59
Modified 14 октября, 08:10
Updated 14 октября, 08:10
Перед созданием специальной экономической зоны в Белгородской области у предпринимателей будет возможность встретиться с профильными специалистами и властями и задать любые вопросы по номеру 122.
Владельцев бизнесом планируют собрать на встречу. Гладков предложил объединить Красную Яругу, Борисовский и Грайворонский районы, в другой группе — Шебекинский и Белгородский районы, в последней — Волоконовский и Валуйский. Так заинтересованные смогут посетить встречу и задать вопросы Дмитрию Гладскому и Максиму Гусеву.
Губернатор заявил, что такие встречи могут провести до конца этой недели. Завтра информация о СЭЗ должна появиться на официальных ресурсах правительства Белгородской области.
Что такое специальная экономическая зона и как работает — читайте в этом материале Бел.Ру.