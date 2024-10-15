Гладков сообщил, что 85 тысяч белгородцев получили единовременные выплаты

Posted 15 октября, 08:10
Published 15 октября, 08:10
Modified 15 октября, 08:12
Updated 15 октября, 08:12
В своём докладе на еженедельном оперативном заседании министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова сообщила, что с января этого года 19 331 белгородец получил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 15 тысяч рублей получили 1065 человек, обращения 500 жителей находятся на согласовании в органах внутренних дел и МЧС, ещё 469 находятся в заявке.
Суммы в размере 50 и 100 тысяч рублей получили 5584 белгородца. А 694 выплатили по 150 тысяч рублей. Всё ещё обрабатываются 1249 заявок. Власти надеются, что средства будут перечислены на этой неделе.
Губернатор отметил, что работу по выплатам продолжат. В первую очередь выплатят компенсации за полностью разрушенное жильё. Все федеральные средства, поступившие в регион, уже выплачены. Сейчас составляются списки по оставшимся выплатам. После этого планируется обратиться в правительство Российской Федерации с просьбой установить сроки для следующего транша.
Напомним, что на прошлой неделе на заседании правительства сообщалось, что Белгородская область получит 200 миллионов на осуществление новых единовременных выплат.