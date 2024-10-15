Гладков сообщил, что 85 тысяч белгородцев получили единовременные выплаты

В своём докладе на еженедельном оперативном заседании министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова сообщила, что с января этого года 19 331 белгородец получил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 15 тысяч рублей получили 1065 человек, обращения 500 жителей находятся на согласовании в органах внутренних дел и МЧС, ещё 469 находятся в заявке.