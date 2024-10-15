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Posted 15 октября, 08:10

Published 15 октября, 08:10

Modified 15 октября, 08:12

Updated 15 октября, 08:12

Гладков сообщил, что 85 тысяч белгородцев получили единовременные выплаты

Гладков сообщил, что 85 тысяч белгородцев получили единовременные выплаты

15 октября 2024, 08:10
Фото: 1MI
Сюжет
Правительство РФ
Губернатор Белгородской области отметил, что с февраля 2022 года около 85 тысяч белгородцам выплатили единовременные пособия в размере 10, 15, 50, 100 и 150 тысяч рублей.

В своём докладе на еженедельном оперативном заседании министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова сообщила, что с января этого года 19 331 белгородец получил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 15 тысяч рублей получили 1065 человек, обращения 500 жителей находятся на согласовании в органах внутренних дел и МЧС, ещё 469 находятся в заявке.

Суммы в размере 50 и 100 тысяч рублей получили 5584 белгородца. А 694 выплатили по 150 тысяч рублей. Всё ещё обрабатываются 1249 заявок. Власти надеются, что средства будут перечислены на этой неделе.

Губернатор отметил, что работу по выплатам продолжат. В первую очередь выплатят компенсации за полностью разрушенное жильё. Все федеральные средства, поступившие в регион, уже выплачены. Сейчас составляются списки по оставшимся выплатам. После этого планируется обратиться в правительство Российской Федерации с просьбой установить сроки для следующего транша.

Напомним, что на прошлой неделе на заседании правительства сообщалось, что Белгородская область получит 200 миллионов на осуществление новых единовременных выплат.

От 15 тысяч до 1,5 миллиона: какие выплаты могут получить белгородцы при режиме ЧС
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