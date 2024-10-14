«На детях зарабатывать нельзя»: Гладков — о платных занятиях в ФОКе Старого Оскола

Также губернатор добавил, что по закону дети не имеют право находиться на улице с 22:00. После окончания занятий нужно время, чтобы добраться до дома. Поэтому глава региона предложил предоставлять помещения на платной основе коммерческим предприятием с того времени, когда детям уже нельзя находиться за пределами дома.