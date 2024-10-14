«На детях зарабатывать нельзя»: Гладков — о платных занятиях в ФОКе Старого Оскола

Posted 14 октября, 06:36
Published 14 октября, 06:36
Modified 14 октября, 06:38
Updated 14 октября, 06:38
От жителей Старого Оскола поступили жалобы касательно режима работы ФОКа «Георгиевский». Согласно графику тренировок, на фото красным выделены занятия юношеской команды «Белогорье», которые на коммерческой основе арендуют залы. Зелёным выделены занятия спортивной школы «Юность» (мальчики) и в утренние часы — занятия команды девочек. Синим — коммерческая аренда залов для взрослых.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что ВК «Белогорье» — это областная команда, а ФОК строился на областные деньги.
А зачем мы платим из одного кармана в другой? Когда мы говорим о том, что дети занимаются платно — я категорически против этого. На детях зарабатывать нельзя.
Вячеслав Гладков
Также губернатор добавил, что по закону дети не имеют право находиться на улице с 22:00. После окончания занятий нужно время, чтобы добраться до дома. Поэтому глава региона предложил предоставлять помещения на платной основе коммерческим предприятием с того времени, когда детям уже нельзя находиться за пределами дома.
Я считаю, что график частных занятий должен начинаться с 21:30, а не с 20:00. Старый Оскол — не очень большой город. Закончить тренировку и добраться домой за 30 минут возможность есть. Коммерческие занятия должны быть, доход у учреждения должен быть, но не в ущерб детям.
Вячеслав Гладков
В итоге в скором времени пройдут встречи с родителями для согласования графика тренировок.