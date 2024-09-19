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Posted 19 сентября, 18:08

Published 19 сентября, 18:08

Modified 19 сентября, 18:10

Updated 19 сентября, 18:10

Гладков: в этом году регион выделил 3,5 млрд рублей на закупку льготных лекарств

Гладков: в этом году регион выделил 3,5 млрд рублей на закупку льготных лекарств

19 сентября 2024, 18:08
Фото: 1MI
Сюжет
Хорошие новости
За три года Белгородская область выделила 9,7 млрд рублей на закупку льготных лекарств и ещё 17,3 млрд рублей — на строительство и ремонт объектов здравоохранения. Какие проблемы помогли решить выделенные средства, сообщил глава региона в большом прямом эфире.

За три года на финансирование льготного лекарственного обеспечения в Белгородской области направили 9,7 млрд рублей. В этом году регион выделил на эти нужды более 3,5 млрд рублей и дополнительные 200 млн рублей — это на 30% больше прошлогодних расходов.

«Мы выполняем колоссальный объём работы. Основной вопрос 2020 года, который мы обсуждали, касался лекарств. Лица, имеющие право на льготы, выражали недовольство, утверждая, что государство обязано обеспечивать нас медикаментами, но они не поступают. В 2021 году ситуация осталась прежней. Лишь по итогам 2021 года мы начали выравнивать обстановку. В 2022, 2023 и 2024 годах, за исключением редких случаев нехватки лекарств в отдельных больницах и поликлиниках, которые быстро восполняются из других учреждений при росте числа льготников, других проблем мы не наблюдаем», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Благодаря выделенным средствам регион может закупить лекарства для следующих заболеваний: спинальной мышечной атрофии, онкогематологических заболеваний, муковисцидоза, ревматоидного артрита, бронхиальной астмы и других. Все медикаменты выдаются пациентам по льготным рецептам.

Кроме того, ещё 17,3 млрд рублей регион выделил за последние три года на строительство и ремонт объектов здравоохранения. Например, 1 ноября текущего года работу начнёт новый стоматологический кабинет в Старооскольской окружной детской больнице. У учреждения есть лицензия по профилю «Стоматология», а вскоре может появиться и лицензия по профилю «Анестезиология и реаниматология». Необходимых специалистов уже нашли.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Здравоохранение#Белгород#Вячеслав Гладков#Обеспечение лекарствами#Хорошие новости
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