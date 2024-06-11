Белгородская область закупила лекарства для льготников почти на 4 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
О промежуточных результатах работы отрасли здравоохранения в 2024 году рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Что касается предоставления льготных лекарственных препаратов, то на эти цели на год всего выделено 3 млрд 981,2 млн рублей. Из федерального бюджета — 783,5 млн, из областного — 3,187 млн рублей. Лимит на 2024 год для закупки медикаментов и медицинских изделий составил 10 млн 257 тыс 813 рублей.
К тому же, количество льготников каждый год увеличивается из-за роста продолжительности жизни благодаря плановому лечению. По этим причинам каждый год увеличивается выделяемые на льготников средства из бюджета. Министр здравоохранения области пояснил. Так, в 2021 году бюджет, выделенный на препараты для людей с онкологией, составлял 200 млн, в этом году — 700 млн.
Всего в отрасли здравоохранения предусмотрен лимит в 17 млрд рублей. На данный момент 16,1 млрд уже освоен и законтрактован. Так, остаётся ещё 900 млн рублей. В прошлом году лимит составлял 16 млрд рублей.
1,3 млн, как сообщил Андрей Иконников, добавлены для закупки медикаментов и оборудования. Один млрд — строительство больницы скорой медицинской помощи в Белгороде, уточнил Вячеслав Гладков.
Также, согласно докладу министра здравоохранения и заявлению Вячеслава Гладкова, пострадавшие при обстрелах Белгородской области смогут получать помощь для прохождения реабилитация. Также, как отчитался министр, за полгода пострадавшие белгородцы получили компенсации в общей сумме наи 379 миллионов рублей.