Белгородская область закупила лекарства для льготников почти на 4 млрд рублей

К тому же, количество льготников каждый год увеличивается из-за роста продолжительности жизни благодаря плановому лечению. По этим причинам каждый год увеличивается выделяемые на льготников средства из бюджета. Министр здравоохранения области пояснил. Так, в 2021 году бюджет, выделенный на препараты для людей с онкологией, составлял 200 млн, в этом году — 700 млн.