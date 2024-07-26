Как экологично утилизировать просроченные лекарства?

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Как сообщает издание, есть несколько способов утилизации лекарств, у которых вышел срок годности. Например, такие препараты можно сдать в некоторые аптеки, но таких мест в стране мало. Вместо них существуют специальные пункты приёма. Хотя в целом специалисты этой сферы говорят, что в России со сбором лекарств и других медицинских отходов — шприцов, капельниц — от населения всё очень плохо.
Именно поэтому людям приходится разбираться с проблемой своими силами. Чтобы правильно избавиться от просроченного лекарства, нужно:
В случае соблюдения этих простых рекомендаций вероятность, что просрочка навредит детям, животным и окружающей среде, сводится к минимуму.
А чтобы вред исключить совсем, нужно подойти к проблеме серьёзнее и сократить количество выбрасываемых медикаментов. Не стоит покупать лекарства с запасом, в особенности антибиотики, и регулярно проводить ревизию своей аптечки. Возможно, что лекарства, у которых выходит срок годности и которые сейчас вам не нужны, пригодятся кому-то ещё.