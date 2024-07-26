Как экологично утилизировать просроченные лекарства?

Как сообщает издание, есть несколько способов утилизации лекарств, у которых вышел срок годности. Например, такие препараты можно сдать в некоторые аптеки, но таких мест в стране мало. Вместо них существуют специальные пункты приёма. Хотя в целом специалисты этой сферы говорят, что в России со сбором лекарств и других медицинских отходов — шприцов, капельниц — от населения всё очень плохо.