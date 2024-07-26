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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Лекарства

Как экологично утилизировать просроченные лекарства?

26 июля 2024, 14:02
Фото: 1MI
Лекарства
В России дела с утилизацией просроченных медикаментов обстоят плохо. Люди выкидывают их вместе с мусором или сливают в канализацию, что может потенциально навредить детям, животным и окружающей среде. Как правильно избавиться от лекарств с истекшим сроком годности — разбирались «Брянские новости».

Как сообщает издание, есть несколько способов утилизации лекарств, у которых вышел срок годности. Например, такие препараты можно сдать в некоторые аптеки, но таких мест в стране мало. Вместо них существуют специальные пункты приёма. Хотя в целом специалисты этой сферы говорят, что в России со сбором лекарств и других медицинских отходов — шприцов, капельниц — от населения всё очень плохо.

Именно поэтому людям приходится разбираться с проблемой своими силами. Чтобы правильно избавиться от просроченного лекарства, нужно:

  1. Удалить лекарство из упаковки;
  2. Смешать его с непригодными для употребления веществами, например, кошачьим наполнителем, использованной кофейной гущей или заваркой;
  3. Если это таблетки или капсулы, то их нужно поместить в прочный пакет, пластиковый контейнер или банку перед тем, как выбросить.

В случае соблюдения этих простых рекомендаций вероятность, что просрочка навредит детям, животным и окружающей среде, сводится к минимуму.

А чтобы вред исключить совсем, нужно подойти к проблеме серьёзнее и сократить количество выбрасываемых медикаментов. Не стоит покупать лекарства с запасом, в особенности антибиотики, и регулярно проводить ревизию своей аптечки. Возможно, что лекарства, у которых выходит срок годности и которые сейчас вам не нужны, пригодятся кому-то ещё.

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#Валерия Колесникова#Общество#Лекарства#Здоровье#Россия#Аптека#Утилизация#Медицинские отходы#Просроченные лекарства
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