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Posted 25 октября, 13:07

Published 25 октября, 13:07

Modified 25 октября, 13:09

Updated 25 октября, 13:09

Какие имена родители чаще и реже всего выбирали для своих детей в этом году?

Вы удивитесь: россияне выбрали новую моду на имена для своих детей

25 октября 2024, 13:07
Фото: 1MI

Какие имена родители чаще и реже всего выбирали для своих детей в этом году?

Сюжет
Дети
Появилась статистика по наиболее популярным и самым редким именам новорождённых в России. Соответствующие данные предоставил информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».

Согласно данным, самым популярным женским именем для малышей стало София, а мужским — Михаил. Эти имена получили 18 451 девочка и 19 112 мальчиков соответственно.

Среди женских популярных имён в этом году можно также выделить:

  • Еву — 15 109 новорождённых;
  • Анну — 14 531 малыш;
  • Марию — 13 188 детей;
  • Викторию — 12 483 ребёнка.

Среди мужских имён, которые также часто выбирали новоиспечённые родители, можно выделить:

  • Александра — 17 902 ребёнка;
  • Артёма — 16 748 детей;
  • Матвея — 14 037 малышей;
  • Максима — 12 738 новорождённых.

Однако есть и более редкие имена, которые были выбраны для новорождённых. Среди женских можно выделить:

  • Амелия-Мия;
  • Кхань-Нгок;
  • Реджина-Эмилия;
  • Мелисса-Фелис;
  • Арабия.

А самыми необычными мужскими именами являются:

  • Бахорали;
  • Даррен Адейми;
  • Газибаганд;
  • Уали;
  • Микаэлль.
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