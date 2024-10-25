Вы удивитесь: россияне выбрали новую моду на имена для своих детей

Posted 25 октября, 13:07
Published 25 октября, 13:07
Modified 25 октября, 13:09
Updated 25 октября, 13:09
Согласно данным, самым популярным женским именем для малышей стало София, а мужским — Михаил. Эти имена получили 18 451 девочка и 19 112 мальчиков соответственно.
Среди женских популярных имён в этом году можно также выделить:
Среди мужских имён, которые также часто выбирали новоиспечённые родители, можно выделить:
Однако есть и более редкие имена, которые были выбраны для новорождённых. Среди женских можно выделить:
А самыми необычными мужскими именами являются: