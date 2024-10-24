В Белгороде появился новорождённый с уникальным и красивым именем

Posted 24 октября, 10:40
Published 24 октября, 10:40
Modified 24 октября, 10:42
Updated 24 октября, 10:42
Имя Альтаир есть во многих культурах. Учёные продвигают несколько версий его происхождения.
Некоторые считают, что оно пошло из арабского языка от одноимённого слова, обозначающего орла.
Другие опираются на турецкий, где «Альтаир» — это «звезда».
Пересекаются версии в космосе, и это не игра слов. Самую яркую звезду в созведии Орла, которую можно увидеть невооружённым глазом, называют «Альтаир».
Кроме того, оно ассоциируется с мужественностью, силой и свободой.
Несмотря на карсивое звучание и смысл, мужчин с таким именем мало. В России, например, их всего около 500. А в Белгородской области Альтаир станет первым и единственным пока мальчиком с 1926 года с таким именем.
Напомним, что в Белгородской области живут две девочки с именем Россия.