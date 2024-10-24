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Posted 24 октября, 10:40

Published 24 октября, 10:40

Modified 24 октября, 10:42

Updated 24 октября, 10:42

В Белгороде появился новорождённый с уникальным и красивым именем

В Белгороде появился новорождённый с уникальным и красивым именем

24 октября 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде в октябре зарегистрировали новорождённого, которому родители выбрали редкое имя Альтаир. Носителей этого имени в России мало впринципе, а в Белгородской области мальчик стал первым, сообщили в региональном ЗАГСе.

Имя Альтаир есть во многих культурах. Учёные продвигают несколько версий его происхождения.

Некоторые считают, что оно пошло из арабского языка от одноимённого слова, обозначающего орла.

Другие опираются на турецкий, где «Альтаир» — это «звезда».

Пересекаются версии в космосе, и это не игра слов. Самую яркую звезду в созведии Орла, которую можно увидеть невооружённым глазом, называют «Альтаир».

Кроме того, оно ассоциируется с мужественностью, силой и свободой.

Несмотря на карсивое звучание и смысл, мужчин с таким именем мало. В России, например, их всего около 500. А в Белгородской области Альтаир станет первым и единственным пока мальчиком с 1926 года с таким именем.

Напомним, что в Белгородской области живут две девочки с именем Россия.

Предсказуемо: названы самые популярные имена новорождённых в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородский район#Рождение#Россия#Имя#Звезда#Белгород#Альтаир
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