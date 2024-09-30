Вера, Надежда, Любовь и София: сколько белгородок носят имена мучениц?

Posted 30 сентября, 10:09
Published 30 сентября, 10:09
Modified 30 сентября, 10:09
Updated 30 сентября, 10:09
Имя София в Белгородской области входит в тройку самых популярных имён для девочек — в 2024 году таким именем назвали 169 новорождённых. Верой же в Белгородской области назвали только 47 девочек, Надеждой — 20, Любовью — восемь детей.
Однако если смотреть на статистику начиная с 1926 года, самым популярным окажется имя Надежда — новорождённых белгородок называли этим именем 26 341 раз. Вторым по популярности стало имя Вера (25 398), третьим — Любовь (22 245) и четвёртым — София (7485).
Добавим, что в 2023 году самым популярным также стало имя София — девочек в регионе называли им 230 раз.
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