Вера, Надежда, Любовь и София: сколько белгородок носят имена мучениц?

Однако если смотреть на статистику начиная с 1926 года, самым популярным окажется имя Надежда — новорождённых белгородок называли этим именем 26 341 раз. Вторым по популярности стало имя Вера (25 398), третьим — Любовь (22 245) и четвёртым — София (7485).