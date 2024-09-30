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Posted 30 сентября, 10:09

Published 30 сентября, 10:09

Modified 30 сентября, 10:09

Updated 30 сентября, 10:09

София — одно из самых популярных имён в Белгородской области

Вера, Надежда, Любовь и София: сколько белгородок носят имена мучениц?

30 сентября 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney
София — одно из самых популярных имён в Белгородской области

Названо число белгородок с именами Вера, Надежда, Любовь и София

Сюжет
Новости Белгорода
В понедельник, 30 сентября, отмечается День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Именно сегодня многие девушки отметят свои именины. О том, сколько белгородок носят имена четырёх мучениц, рассказала руководитель белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

Имя София в Белгородской области входит в тройку самых популярных имён для девочек — в 2024 году таким именем назвали 169 новорождённых. Верой же в Белгородской области назвали только 47 девочек, Надеждой — 20, Любовью — восемь детей.

Однако если смотреть на статистику начиная с 1926 года, самым популярным окажется имя Надежда — новорождённых белгородок называли этим именем 26 341 раз. Вторым по популярности стало имя Вера (25 398), третьим — Любовь (22 245) и четвёртым — София (7485).

Добавим, что в 2023 году самым популярным также стало имя София — девочек в регионе называли им 230 раз.

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