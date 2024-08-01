Учёные доказали, что имена людей со временем меняют их внешность

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Предыдущие исследования показали, что незнакомый человек может угадать ваше имя с вероятностью в 40%. Почему так получается, учёные с точностью сказать не могут, однако факт остаётся фактом.
Некоторые исследователи, зная об этом, предлагают родителям выбирать такое имя ребёнку, которое подходит к его внешности. Другие же думают, что внешность детей со временем сама «подстраивается» под данное им имя.
Чтобы определить, какая из теорий больше верна, учёные провели специальное исследование: они взяли взрослых и детей и предложили им сопоставить незнакомые для них лица с предложенными именами. Оказалось, что с заданием дать имена взрослым все справились успешно, но правильно угадать имена девятилетних детей не удалось никому.
Во время второго этапа исследования все фотографии и имена поместили в специальную машину, которая нашла сходство между взрослыми людьми с одинаковыми именами. Однако внешность детей с одинаковыми именами была различна.
«Дети пока не похожи на свои имена, но взрослые, которые живут со своими именами дольше, как правило, похожи. Эти результаты свидетельствуют о том, что люди развиваются в соответствии с именем, навязанным им при рождении», — заключили исследователи.