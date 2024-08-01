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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Учёные доказали, что имена людей со временем меняют их внешность

Учёные доказали, что имена людей со временем меняют их внешность

1 августа 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney
Учёные провели новое исследование, в ходе которого выяснили, что имена, которые нам дают при рождении, влияют на то, как наше лицо будет со временем меняться. Подробности сообщили в издании Mail Online.

Предыдущие исследования показали, что незнакомый человек может угадать ваше имя с вероятностью в 40%. Почему так получается, учёные с точностью сказать не могут, однако факт остаётся фактом.

Некоторые исследователи, зная об этом, предлагают родителям выбирать такое имя ребёнку, которое подходит к его внешности. Другие же думают, что внешность детей со временем сама «подстраивается» под данное им имя.

Чтобы определить, какая из теорий больше верна, учёные провели специальное исследование: они взяли взрослых и детей и предложили им сопоставить незнакомые для них лица с предложенными именами. Оказалось, что с заданием дать имена взрослым все справились успешно, но правильно угадать имена девятилетних детей не удалось никому.

Во время второго этапа исследования все фотографии и имена поместили в специальную машину, которая нашла сходство между взрослыми людьми с одинаковыми именами. Однако внешность детей с одинаковыми именами была различна.

«Дети пока не похожи на свои имена, но взрослые, которые живут со своими именами дольше, как правило, похожи. Эти результаты свидетельствуют о том, что люди развиваются в соответствии с именем, навязанным им при рождении», — заключили исследователи.
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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