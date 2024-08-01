Учёные доказали, что имена людей со временем меняют их внешность

Чтобы определить, какая из теорий больше верна, учёные провели специальное исследование: они взяли взрослых и детей и предложили им сопоставить незнакомые для них лица с предложенными именами. Оказалось, что с заданием дать имена взрослым все справились успешно, но правильно угадать имена девятилетних детей не удалось никому.