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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

В Белгороде с начала года зарегистрировали рождение 1765 детей

Без сюрпризов: в Белгороде назвали популярные и редкие имена новорождённых

18 августа 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде с начала года зарегистрировали рождение 1765 детей

Сюрпризов среди популярных имён в этот раз не вышло. В число редких тоже попали имена на слуху. Примечательно, что, пока в общей статистике, как правило, среди общего количества новорождённых лидируют мальчики, в Белгороде оказалось наоборот.
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Дети

В Белгороде с января по июль родилось 1765 детей. Новорождённым мальчикам чаще всего дают имя Михаил, а девочкам — София. Эти имена остаются самыми популярными уже не первый год — причём не только в городе, но и в регионе в целом.

Также белгородцы часто выбирают для сыновей имена Артём, Александр, Лев. Среди новорождённых девочек сохраняют популярность имена Анна, Мария, Ева.

Встречаются в записях о регистрации малышей и не такие распространённые имена. Так, в Белгороде с начала года родились мальчики Роберт, Леон, Ян и Мирон, а также девочки Стефания, Таисия, Ванесса, Мила, Аделина.

Интересно, что среди общего числа новорождённых в Белгороде лидируют девочки, хотя в регионе, как правило, складывается обратная ситуация. Так, в столице региона с января родились 950 девочек и 815 мальчиков.

Добавим, что в августе, впрочем, перевес в сторону девочек случился и в общей статистике по региону.

Ранее в ЗАГСе рассказали, что в Белгородской области родились два малыша-«крепыша». Так, на свет появились мальчик весом 5,4 кг и девочка весом 6,33 кг.

Белгородки родили двух «малышей-крепышей»: вес детей оказался в два раза выше нормы
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Дети#Загс#Новости Белгорода#Имена#Белгород#Редкие имена#Популярные имена
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