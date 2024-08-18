Без сюрпризов: в Белгороде назвали популярные и редкие имена новорождённых

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Белгороде с января по июль родилось 1765 детей. Новорождённым мальчикам чаще всего дают имя Михаил, а девочкам — София. Эти имена остаются самыми популярными уже не первый год — причём не только в городе, но и в регионе в целом.
Также белгородцы часто выбирают для сыновей имена Артём, Александр, Лев. Среди новорождённых девочек сохраняют популярность имена Анна, Мария, Ева.
Встречаются в записях о регистрации малышей и не такие распространённые имена. Так, в Белгороде с начала года родились мальчики Роберт, Леон, Ян и Мирон, а также девочки Стефания, Таисия, Ванесса, Мила, Аделина.
Интересно, что среди общего числа новорождённых в Белгороде лидируют девочки, хотя в регионе, как правило, складывается обратная ситуация. Так, в столице региона с января родились 950 девочек и 815 мальчиков.
Добавим, что в августе, впрочем, перевес в сторону девочек случился и в общей статистике по региону.
Ранее в ЗАГСе рассказали, что в Белгородской области родились два малыша-«крепыша». Так, на свет появились мальчик весом 5,4 кг и девочка весом 6,33 кг.