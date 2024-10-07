Предсказуемо: названы самые популярные имена новорождённых в Белгородской области

Posted 7 октября, 08:19
Published 7 октября, 08:19
Modified 7 октября, 08:21
Updated 7 октября, 08:21
За девять месяцев 2024 года в Белгородской области родились 7017 детей. Как и в прошлые годы, на свет появилось больше мальчиков, чем девочек.
Самыми популярными именами среди новорождённых мальчиков стали Михаил (211 детей), Артём (182), Александр (180), Иван (147) и Дмитрий (144).
Среди девочек продолжает лидировать имя София — так назвали 172 ребёнка. Также детей часто называли Марией (158), Варварой (143), Викторией (140) и Анной (130).
Родителями чаще всего становились белгородцы в возрасте от 30 до 34 лет.