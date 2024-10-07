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Posted 7 октября, 08:19

Published 7 октября, 08:19

Modified 7 октября, 08:21

Updated 7 октября, 08:21

Михаил и София всё ещё самые популярные имена для новорождённых

Предсказуемо: названы самые популярные имена новорождённых в Белгородской области

7 октября 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Михаил и София всё ещё самые популярные имена для новорождённых

В Белгородской области с начала года родилось более 7 тысяч детей

Сюжет
Дети
Чаще всего детей называли Михаилом и Софией, но были и другие популярные у белгородцев имена. Статистику за девять месяцев 2024 года сообщили в пресс-службе областного правительства.

За девять месяцев 2024 года в Белгородской области родились 7017 детей. Как и в прошлые годы, на свет появилось больше мальчиков, чем девочек.

Самыми популярными именами среди новорождённых мальчиков стали Михаил (211 детей), Артём (182), Александр (180), Иван (147) и Дмитрий (144).

Среди девочек продолжает лидировать имя София — так назвали 172 ребёнка. Также детей часто называли Марией (158), Варварой (143), Викторией (140) и Анной (130).

Родителями чаще всего становились белгородцы в возрасте от 30 до 34 лет.

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