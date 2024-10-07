Предсказуемо: названы самые популярные имена новорождённых в Белгородской области

В Белгородской области с начала года родилось более 7 тысяч детей

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Чаще всего детей называли Михаилом и Софией, но были и другие популярные у белгородцев имена. Статистику за девять месяцев 2024 года сообщили в пресс-службе областного правительства.