Статистику не ведут: в ЗАГСе не знают, сколько детей до 16 лет стали мужем и женой

Из официального ответа правительства следует, что сведения, которые имеются в распоряжении управления ЗАГС Белгородской области, отражают количество составленных записей актов гражданского состояния, в том числе о заключении и расторжении брака. При этом учёт количества составленных записей по отдельным категориям, в том числе по возрасту вступающих в брак или расторгающих брак, управление не ведёт.