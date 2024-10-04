Статистику не ведут: в ЗАГСе не знают, сколько детей до 16 лет стали мужем и женой

Posted 4 октября, 07:19
Published 4 октября, 07:19
Modified 4 октября, 07:21
Updated 4 октября, 07:21
Из официального ответа правительства следует, что сведения, которые имеются в распоряжении управления ЗАГС Белгородской области, отражают количество составленных записей актов гражданского состояния, в том числе о заключении и расторжении брака. При этом учёт количества составленных записей по отдельным категориям, в том числе по возрасту вступающих в брак или расторгающих брак, управление не ведёт.
При этом в правительстве добавили, что согласно закону Белгородской области единственным обстоятельством, которое даёт право на получение разрешения на вступление ребёнку до 16 лет в брак, является беременность или рождение общего ребёнка.
Напомним, согласно изменениям, которые одобрили депутаты облдумы, теперь согласие на брак ребёнка может давать родитель, с которым несовершеннолетний проживает. Это возможно в том случае, если один из родителей лишён родительских прав, признан недееспособным или уклоняется без уважительной причины от воспитания ребёнка.