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Posted 4 октября, 07:19

Published 4 октября, 07:19

Modified 4 октября, 07:21

Updated 4 октября, 07:21

Статистику не ведут: в ЗАГСе не знают, сколько детей до 16 лет стали мужем и женой

Статистику не ведут: в ЗАГСе не знают, сколько детей до 16 лет стали мужем и женой

4 октября 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Депутаты
Не так давно в Белгородской области внесли изменения в закон, который касается порядка и условий вступления в брак несовершеннолетних. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько детей в возрасте до 16 лет связали себя узами брака в 2023 и 2024 году.

Из официального ответа правительства следует, что сведения, которые имеются в распоряжении управления ЗАГС Белгородской области, отражают количество составленных записей актов гражданского состояния, в том числе о заключении и расторжении брака. При этом учёт количества составленных записей по отдельным категориям, в том числе по возрасту вступающих в брак или расторгающих брак, управление не ведёт.

При этом в правительстве добавили, что согласно закону Белгородской области единственным обстоятельством, которое даёт право на получение разрешения на вступление ребёнку до 16 лет в брак, является беременность или рождение общего ребёнка.

Напомним, согласно изменениям, которые одобрили депутаты облдумы, теперь согласие на брак ребёнка может давать родитель, с которым несовершеннолетний проживает. Это возможно в том случае, если один из родителей лишён родительских прав, признан недееспособным или уклоняется без уважительной причины от воспитания ребёнка.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Дети#Родители#Законодательство#Белгород
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